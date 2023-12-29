当记者日前来到位于天津市西青区的逸阳文思学校，一场针对小学生的体质健康检测正在进行。从最基础的身高体重测量，到使用专业仪器的身体骨骼形态测量，通过一系列科学专业的分项检查，每个孩子都能得到一份关于身体形态发育的详细报告。

在天津市，像逸阳文思学校这样高度重视青少年身体形态发育情况的学校不止一所，而体质健康检测之所以能顺利展开，也离不开天津市青少年运动健康协会的大力支持和积极推广。

逸阳文思学校学生接受身体形态发育检测。中新网记者 邢蕊 摄

如今，青少年身体发育问题愈发成为全民关注的焦点。针对7至14岁青少年身体形态发育异常情况，天津市青少年运动健康协会集中资源，组织各方面专家、汇集先进仪器设备，适时推出青少年身体形态发育筛查检测评估项目，并用四年时间初步形成了包括检测筛查、评估、运动干预等环节在内的系统性工程，为青少年健康成长保驾护航。

自2019年10月至2021年底，约有5000名1至6年级的在校学生接受了相关筛查，其中身体骨骼形态发育异常的比例达19.8%。筛查结果显示，高低肩、翼状肩胛、脊柱侧弯等问题在学生中比较常见。

针对轻度发育异常问题，天津市青少年运动健康协会对症下药，制定并推出一套运动干预操和四种专项运动干预方案，主要通过对不平衡的肌肉进行松懈和调整，达到纠正身体错误动作、改善体姿的目的。

据逸阳文思教育集团总校长王雅莉介绍，学校从2019年开始与天津市青少年运动健康协会合作。初步检测筛查过后，协会将相关结果报至学校，再由学校反馈给学生家长。协会也会定期向学校指派矫正训练师，有相关需求的孩子可以在学校享受矫正训练服务。

逸阳文思学校学生正在进行运动恢复矫正训练。中新网记者 邢蕊 摄

记者到访的当天，天津市青少年运动协会中级矫正训练师张磊正在带领孩子们进行矫正运动。他表示，轻度和中度的身体形态发育异常，可以通过运动训练进行干预调整，情况严重的则需要去医院接受进一步检查。

“在我们这训练的孩子一般轻度的居多，通过一段时间的练习。他们的高低肩、脊柱侧弯的情况都会有很好的改善。”张磊说道。

正在念小学三年级的王一涵对此深有感触。通过当天的训练，她感觉自己的背部明显产生了“打开”的感觉：“第一次做这种训练，练完之后觉得身体舒服了很多。”

为了提升运动干预效果，张磊也会给孩子们留一些家庭作业，“训练量不会很大，但需要坚持练习，才能达到预期效果。”

古语有云：“站如松、坐如钟、行如风”。身体姿态不仅是外在美、精气神的重要表现，还与身体健康紧密相连。而青少年身体形态发育也需要校方、家长和学生高度重视，共同发力，才能真正将问题消灭在萌芽之中，帮助孩子们健康成长。(记者 邢蕊)

(责编：李依环、李昉)