人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

志愿服务进村寨

2023年12月29日08:47 | 来源：光明日报
小字号

“等一等哎，等一下嘞！”冬日午后，本是农闲时节，贵州省六盘水市六枝特区牛场乡尖岩村却热闹得很。在黄树林村民组路边，几位老人边朝村口赶边挥手高喊。

不远处，一辆离村的车子停了下来。只见挎着器材大包的摄影师下了车，熟练地支起相机架、放好板凳，又热情招呼几位老人坐下。伴随“咔咔”的快门声，这家流动“乡村照相馆”重新开张了。

原来，老人们着急赶路，是为了请摄影师帮忙拍一张照片。“娃娃给我买的手机可以拍照，但只怪人老了，一直都学不会。”谈起拍照的事，80多岁的龙丛智说。

“爷爷，照片下次给您送过来。”给一位老人照完相，摄影师又在路边高喊起来，“还有照的没？还有照的没……”再三确认后，他们才收拾好摄影器材重新上车。

这些年，出村的黄泥路变成了水泥路，尖岩村不再闭塞。可曾经的农村照相馆不见了，洗照片要进一趟城，让老人们格外犯愁。于是，六枝特区文联组织的志愿服务队承担起了“摄影师”的职责。

“现在智能手机普及了，人人都是摄影师。但对很多老人而言，像从前那样照一张纸质相片，是他们的心愿。”六枝特区文联相关负责人介绍，针对前期调研走访中收集到的需求，他们成立了“定格幸福”和“艺路墨香”两支志愿服务队，走进像牛场乡尖岩村这样的村寨，为老年人照相、为学生培训书法。

冬日午后，牛场乡牛场小学教室里暖洋洋的。上课铃响起，一本本《六枝文艺》杂志和《桃花诗萃》诗集被发到同学们手上，一堂特别的书法课开始了。

“我一直喜欢书法，觉得飘逸又潇洒，但没有专门跟着书法老师学过。”一节课很快结束，四年级学生杨超意犹未尽。以往只能对着村里的门联和字帖临摹，现在有了来自六枝特区书法家协会的老师，书法课成了他最喜欢的“第二课堂”。

主题教育开展以来，六盘水市文联组织所属文艺家协会，开展了“送万福进万家下基层公益活动”、书画名家进校园志愿服务活动、“我为老人拍张照”志愿服务活动等送文艺下乡活动30场（次），惠及人数2.5万人次，让文艺新风吹进了更多乡村寨头。（记者吕慎 陈冠合）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部