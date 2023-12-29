“等一等哎，等一下嘞！”冬日午后，本是农闲时节，贵州省六盘水市六枝特区牛场乡尖岩村却热闹得很。在黄树林村民组路边，几位老人边朝村口赶边挥手高喊。

不远处，一辆离村的车子停了下来。只见挎着器材大包的摄影师下了车，熟练地支起相机架、放好板凳，又热情招呼几位老人坐下。伴随“咔咔”的快门声，这家流动“乡村照相馆”重新开张了。

原来，老人们着急赶路，是为了请摄影师帮忙拍一张照片。“娃娃给我买的手机可以拍照，但只怪人老了，一直都学不会。”谈起拍照的事，80多岁的龙丛智说。

“爷爷，照片下次给您送过来。”给一位老人照完相，摄影师又在路边高喊起来，“还有照的没？还有照的没……”再三确认后，他们才收拾好摄影器材重新上车。

这些年，出村的黄泥路变成了水泥路，尖岩村不再闭塞。可曾经的农村照相馆不见了，洗照片要进一趟城，让老人们格外犯愁。于是，六枝特区文联组织的志愿服务队承担起了“摄影师”的职责。

“现在智能手机普及了，人人都是摄影师。但对很多老人而言，像从前那样照一张纸质相片，是他们的心愿。”六枝特区文联相关负责人介绍，针对前期调研走访中收集到的需求，他们成立了“定格幸福”和“艺路墨香”两支志愿服务队，走进像牛场乡尖岩村这样的村寨，为老年人照相、为学生培训书法。

冬日午后，牛场乡牛场小学教室里暖洋洋的。上课铃响起，一本本《六枝文艺》杂志和《桃花诗萃》诗集被发到同学们手上，一堂特别的书法课开始了。

“我一直喜欢书法，觉得飘逸又潇洒，但没有专门跟着书法老师学过。”一节课很快结束，四年级学生杨超意犹未尽。以往只能对着村里的门联和字帖临摹，现在有了来自六枝特区书法家协会的老师，书法课成了他最喜欢的“第二课堂”。

主题教育开展以来，六盘水市文联组织所属文艺家协会，开展了“送万福进万家下基层公益活动”、书画名家进校园志愿服务活动、“我为老人拍张照”志愿服务活动等送文艺下乡活动30场（次），惠及人数2.5万人次，让文艺新风吹进了更多乡村寨头。（记者吕慎 陈冠合）

(责编：李依环、李昉)