原标题：为困境儿童打造“梦想小屋”

“快瞧，王璐（化名）去市里参加绘画比赛，还拿奖了。”在江苏省泰兴团市委办公室，黄桥镇团委书记刘青举着手机展示着王妈妈发来的视频——小姑娘站在场地中央，捧着证书鞠躬致意。

“这娃愈发自信了。”泰兴团市委副书记邱锐长舒了一口气。

王璐是黄桥镇永丰社区五年级学生，去年爷爷身患重病，今年父母又离异，独自带孩子的王妈妈在年初又患上了肾病。“钱都用来看病了，家里的自建毛坯房也停了工。我和娃只能挤在潮湿的毛坯房里。”王妈妈话里透着心酸。

得知情况后，永丰社区居委会主任张新娟主动上门，看看有啥能帮上王妈妈的。“家庭突发变故后，王璐成绩一落千丈，情绪也不稳定。”王妈妈哽咽了。

居委会将情况反映到黄桥镇，经镇上核实，不到一天的时间，王璐的信息就补充到了泰兴市困境青少年动态数据库中。

邱锐说，主题教育开展以来，泰兴团市委在面向困难儿童的专项调研中了解到，“改善居住条件”是孩子们最迫切的心愿。数据库只是第一步，泰兴作为江苏省首批试点单位，针对困境儿童群体启动的“梦想小屋”改造方案才是重头戏。让孩子住上梦想中的小屋，又不伤害他们的自尊心，团市委选择了秘密的方式——名单保密，由社区居委会安排专人全程对接装修公司，直至小屋改造完成。

王璐家成为黄桥镇第一批“梦想小屋”改造的对象。提起6月15日，王璐至今难忘。“一大早叔叔阿姨来家里量房，送材料，还让我用一周时间，画出梦想小屋的模样。”

“小姑娘喜欢读书、练字，我们为她专门打造了长书桌、高衣柜。”说起小屋的每处设计，刘青都能如数家珍。

“在改造过程中，我们发现小屋外的楼梯没有安装扶手，厨房各种线路也随意缠绕着。”刘青意识到，改造成本可能会超出规定标准，但事关孩子安全和切身利益，马虎不得。镇里马上与团市委沟通，一趟又一趟对接爱心组织、爱心企业家。“你出两万安装扶手、卫生间”“我出两万把厨房也修整喽”……就这样，爱心人士补齐了小屋的各种设施，整个家都焕然一新了。

“我们建的是小屋，又不仅仅是‘小屋’。”邱锐告诉记者，截至目前，团市委帮扶困境青少年共186人。下一步，团市委会做实做好跟踪关爱“后半篇文章”，每周开展常态走访1次，每月开展结对关爱活动3次，从亲情陪伴、心理疏导、学业辅导、社会融入等方面开展长期结对帮扶。（记者杜倩 苏雁）

(责编：李依环、李昉)