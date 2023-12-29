人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

江苏泰兴：为困境儿童打造“梦想小屋”

2023年12月29日08:43 | 来源：光明日报
小字号

原标题：为困境儿童打造“梦想小屋”

　　 “快瞧，王璐（化名）去市里参加绘画比赛，还拿奖了。”在江苏省泰兴团市委办公室，黄桥镇团委书记刘青举着手机展示着王妈妈发来的视频——小姑娘站在场地中央，捧着证书鞠躬致意。

　　 “这娃愈发自信了。”泰兴团市委副书记邱锐长舒了一口气。

　　 王璐是黄桥镇永丰社区五年级学生，去年爷爷身患重病，今年父母又离异，独自带孩子的王妈妈在年初又患上了肾病。“钱都用来看病了，家里的自建毛坯房也停了工。我和娃只能挤在潮湿的毛坯房里。”王妈妈话里透着心酸。

　　 得知情况后，永丰社区居委会主任张新娟主动上门，看看有啥能帮上王妈妈的。“家庭突发变故后，王璐成绩一落千丈，情绪也不稳定。”王妈妈哽咽了。

　　 居委会将情况反映到黄桥镇，经镇上核实，不到一天的时间，王璐的信息就补充到了泰兴市困境青少年动态数据库中。

　　 邱锐说，主题教育开展以来，泰兴团市委在面向困难儿童的专项调研中了解到，“改善居住条件”是孩子们最迫切的心愿。数据库只是第一步，泰兴作为江苏省首批试点单位，针对困境儿童群体启动的“梦想小屋”改造方案才是重头戏。让孩子住上梦想中的小屋，又不伤害他们的自尊心，团市委选择了秘密的方式——名单保密，由社区居委会安排专人全程对接装修公司，直至小屋改造完成。

　　 王璐家成为黄桥镇第一批“梦想小屋”改造的对象。提起6月15日，王璐至今难忘。“一大早叔叔阿姨来家里量房，送材料，还让我用一周时间，画出梦想小屋的模样。”

　　 “小姑娘喜欢读书、练字，我们为她专门打造了长书桌、高衣柜。”说起小屋的每处设计，刘青都能如数家珍。

　　 “在改造过程中，我们发现小屋外的楼梯没有安装扶手，厨房各种线路也随意缠绕着。”刘青意识到，改造成本可能会超出规定标准，但事关孩子安全和切身利益，马虎不得。镇里马上与团市委沟通，一趟又一趟对接爱心组织、爱心企业家。“你出两万安装扶手、卫生间”“我出两万把厨房也修整喽”……就这样，爱心人士补齐了小屋的各种设施，整个家都焕然一新了。

　　 “我们建的是小屋，又不仅仅是‘小屋’。”邱锐告诉记者，截至目前，团市委帮扶困境青少年共186人。下一步，团市委会做实做好跟踪关爱“后半篇文章”，每周开展常态走访1次，每月开展结对关爱活动3次，从亲情陪伴、心理疏导、学业辅导、社会融入等方面开展长期结对帮扶。（记者杜倩 苏雁）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部