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山东济南建设“银龄大思政”课程体系

2023年12月29日08:40 | 来源：光明日报
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　　 前不久，从四川省广元市举办的第四届“万人同唱一首歌”活动总展演暨颁奖典礼上传来好消息：济南老年人大学参赛作品《如愿》获合唱一等奖，《人民是江山》获合唱二等奖，《领航》获合唱三等奖。济南老年人大学有关负责人介绍，学校在全市老年大学系统推行构建全员全过程全方位育人的“银龄大思政”课程体系，让广大学员老有所学、老有所乐、老有所为。

　　 眼下，在济南老年人大学，不仅有传统的声乐、器乐、舞蹈等课程，还增设了音视频剪辑制作、烹饪、舞台剧表演等30多个专业课程。此外，还根据老年学员的思想实际和教育需求，与时俱进丰富和充实思政课教学内容，真正让思政课活起来、用起来，成为老年学员思想政治引领的“关键课程”。

　　 同时，学校的师资结构也在不断优化，实现了老中青相结合、以青年教师为主的师资结构。特别是思政课师资方面，坚持“开放、融合、共享”原则，以老年大学教职员工为主力师资，培养老年大学教师由单纯的专业课教学转变为“思政+专业”双课共教，以校外专家学者、党政领导干部、先进模范、名师大家、能工巧匠为特聘师资，以老年学员、基层群众为外延师资，发挥临时党组织和班委的作用，带头讲好“身边的思政课”，引导老年学员在沉浸式、体验式的“学乐为”活动中成为“自我教育+教育他人”的思政教育者，以网络资源为共享师资，将网上的各类思政教育内容融入老年大学思政课，让“云端”教师成为老年大学思政课师资库的重要组成部分。

　　 如今，济南各区县老年大学、基层老年学校不断深化品牌建设内容，提升品牌服务能效，扩大品牌引领成效，形成了“泉润桑榆”“银龄薪火”“峰山晚霞”“红色记忆”等首批“银龄大思政”特色品牌14个。（记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：李依环、李昉)

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