李诏宇 包海霞 吉芷晓

原标题：工业母机工程研究院在江苏常州成立

12月27日，由智能制造龙城实验室与常州大学合作共建的工业母机工程研究院揭牌仪式在江苏省常州市举行。

“如何实现工业母机行业设备国产化、技术自主可控，推动工业母机向高端化、智能化发展，不仅是新时代对工业母机行业提出的新命题，也是新时代赋予我们科技工作者的新使命。”常州大学党委书记徐守坤说。

记者了解到，机械类专业是常州大学最早设立的专业之一，经过45年的深耕，已经形成装备设计、制造工艺、数控技术等覆盖装备制造母机全产业创新链的教学科研体系。“常州大学在科技创新和人才培养方面具有深厚底蕴，智能制造龙城实验室则以其前瞻性的科研成果和平台优势为支撑，共同为研究院提供强大的科研后盾，为常州市制造业高质量发展注入新的活力。”常州市政协副主席、常州市科教城管理委员会主任祝正庆说。

智能制造龙城实验室执行主任王永青介绍，该研究院成立后，将紧紧围绕国家战略、常州“新能源之都”建设需求，充分发挥好各方科研、技术、特色优势，建立优质资源共享、协同合作的运行机制，研制一批具有自主知识产权的工业母机、机床性能测试装置、制造过程智能监控系统与新能源领域专用装备等专精特新产品。

据悉，该研究院围绕工业母机和高端装备等领域，已确定了数控机床性能测试技术、高性能加工装备研制技术、高端装备智能监控技术等为重点研究方向，致力实现工业母机原创机型和关键核心技术的突破。（实习记者李诏宇 通讯员包海霞 吉芷晓）

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