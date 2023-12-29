原标题：世界首台多通道测光巡天望远镜建成

由云南大学中国西南天文研究所提出设想并主持研制的“多通道测光巡天望远镜（梦飞）”，于12月21日在云南丽江建成，并首次获得蓝黄红三通道同时出光的天体图像。12月27日，望远镜研制团队在云南大学发布了该望远镜拍摄的首张真彩色天体图片。

据云南大学中国西南天文学研究所所长刘晓为介绍，梦飞巡天望远镜是世界首台大视场、多通道高精度成像巡天望远镜，视场直径2度，配备3台超大靶面、总像素高达10亿的拼接大靶面电子耦合探测器相机，可同时在3个波段拍摄天体图像，提供天体超高精度测光及颜色信息，录制宇宙天体运动和变化的彩色纪录片。

自2022年10月初光以来，该望远镜已试运行超过1800小时，获得7万余幅科学图像，原始图像总数据量约11T。调试期间对标准星（场）以及多类变源、暂现源，进行了多历元多波段监测，取得重要观测数据。

巡天是发现和探索新天体、新现象，深入研究各类天体性质及其形成和演化的基础和前提。刘晓为介绍，时域天文学成为天体物理学新的突破口，蕴含了巨大的发现空间，有望在探索动态演化宇宙、揭示新物理等方面取得重大突破。如何对海量的变源及暂现源候选体进行实时快速证认与分类，并从中挑选出最具研究意义的源开展后续精确测量和研究，是当前时域天文学面临的主要瓶颈。

“迄今为止，所有国内外的大视场巡天计划均只能在同一时间对观测天区进行单一波段成像，无法获取天体的实时颜色信息。”刘晓为表示，梦飞巡天望远镜能获取高精度实时颜色信息，将对提高变源、暂现源证认分类的可靠性和效率发挥重要作用。

据悉，梦飞巡天望远镜项目于2018年1月通过专家评审并正式立项，望远镜主体由中国科学院南京天文光学技术研究所负责研制。（记者徐鑫雨、张勇）

(责编：李依环、李昉)