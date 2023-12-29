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400余所高校与150余家企业洽谈合作

2023年12月29日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：400余所高校与150余家企业洽谈合作

　　 12月28日，教育部在四川省成都市电子科技大学举办了供需对接就业育人项目交流推进会。本次活动是“2024届全国普通高校毕业生就业创业促进行动”的重要内容之一。来自全国的400余所高校与150余家企业，围绕人才联合培养、就业实习实训、生涯规划教育、师资队伍建设、毕业生招聘等内容，开展集中面对面洽谈合作，推动人才供需精准对接，促进高校毕业生高质量充分就业。

　　 该项目自2021年实施以来，已成功举办两期，共有1000余家用人单位与1800余所高校达成合作，发布项目指南2.5万余项，立项2万余项，用人单位提供直接经费支持17.5亿元。第三期于2023年7月启动，得到用人单位广泛关注与积极响应，参与单位和项目数进一步增加。共有1626家用人单位参与项目征集，最终遴选通过1473家用人单位，较第二期增加607家；发布项目指南72156项，较第二期增加48328项。同时，项目设置不断优化，在前两期的基础上，本期新增“重点群体就业帮扶项目”，鼓励企业围绕“重点群体就业帮扶项目”与学校开展对接合作，着重为困难毕业生提供指导帮扶，帮助他们实现尽早就业。

　　 教育部表示，将持续深化以就业状况和社会需求为导向的高等教育供给侧改革，通过联合培养、科研交流、实习实践等推动用人单位深度参与学校人才培养改革，提高人才供需对接效率，全力做好2024届高校毕业生就业工作。（记者 陈鹏）

(责编：李依环、李昉)

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