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长三角两岸青创基地乐为台青创业“加油”

2023年12月29日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海电  （记者潘清）14年前，“台二代”连泰瑞从父亲手中接过坐落于上海闵行区的服装厂区。不甘心靠着父辈打下的江山生活，连泰瑞决定主动走出“舒适圈”。瞄准台湾有优势、大陆有前景的文创产业，2015年这座老厂区“变身”麦可将文创园。

如今的麦可将，不仅吸引纸箱王等台湾知名文创品牌相继入驻，更于2018年被国台办授予“海峡两岸青年就业创业基地”，成为众多台湾青年文创业者试水大陆市场的“第一站”。

“我希望将园区打造成联结两岸文创的枢纽、两岸青年创业就业的家园、台湾青年追逐梦想的起点。”近日在麦可将文创园举行的“2023沪台文创产业论坛暨长三角青创基地交流活动”上，连泰瑞动情地说。

此次活动由上海市台湾同胞投资企业协会主办，上海市台协文创行业工委会，以及麦可将、台青创客家等海峡两岸青年就业创业基地共同承办。来自长三角多地的两岸青创基地负责人、创业台青代表、两岸文创业者参与。

记者从活动现场了解到，作为大陆最具经济活力的区域，长三角近年来吸引众多台湾青年的目光。在各项惠台政策陆续落地的背景下，长三角地区两岸青创基地依托优惠政策和专业服务，成为台青就业创业的热土。

其中，2016年以来连续举办的“上海海峡两岸青年创业大赛”，8年来累计吸引超4000个项目参赛。上海（金山）海峡两岸青年创业基地对接获奖团队，通过引入市场化机制赋能项目发展、实现产业落地。

2020年12月，由台青创客家牵头、长三角地区多家两岸青创基地参与的“海峡两岸青创基地大联盟”成立，探索通过业务互补、资源共享，携手为两岸青年特别是台青创业“加油”。

活动当天，台青创客家携手麦可将文创园共同发出倡议，继续发挥“基地大联盟”职能作用，整合长三角区域各青创基地资源，推出更多举措和服务，助力台青来大陆发展。

上海市人民政府台湾事务办公室副主任王立新表示，欢迎更多台湾青年到大陆、到长三角发展，鼓励各青创基地积极为台湾青年筑梦圆梦、两岸青年携手共进提供舞台。他认为青创基地可从三方面提升服务能级：助力“进得来”，让台青尽快融入大陆生活圈；着眼“出得去”，立足加强资源匹配度、提升政策落实度、推动项目成熟度，帮助台青创业项目加速孵化；加强各青创基地之间整合联动，形成交流合作机制，实现“想在一起、享在一起”，为两岸青年携手参与两岸经济文化融合发展提供重要平台。

(责编：李依环、李昉)

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