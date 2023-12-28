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人教版音乐教材经验交流暨培训会在扬州举办

2023年12月28日11:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月28日电 （记者孙竞）日前，人教版音乐教材经验交流暨培训会在扬州举办。人民教育出版社党委副书记、总编辑王日春表示，新时代的艺术教育，要把培根铸魂作为方向引领，要把启智润心作为重要使命，要把精品教材作为核心载体。

大会包括课程展示、教师培训、校际交流、艺术普及、学术研讨、音乐演出多项活动。来自北京、天津、河北、河南、安徽、江西、黑龙江、贵州、宁夏等地的教研团队携手人教社音乐编辑室，共同呈现了22节公开课与说课展示，以更直观地方式让教研员与一线教师们了解新教材课程的创新性与多样性。

本次培训会共设有8个分会场，分别进行专项培训、实验区（校）交流、艺术工作坊、论文宣讲等，邀请来自音乐教育、戏剧教育、舞蹈教育专家为一线教师带来了教学理论与实践的分享。

据悉，本次活动由人民教育出版社主办，旨在以音乐教材经验交流和师资培训为主要途径，加强业内交流，更新音乐教育理念，提升美育价值引领，切实提高音乐教育的影响力、传播力、引导力。

(责编：李依环、熊旭)

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