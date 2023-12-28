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常州科教城22个产学研用重点项目签约

2023年12月28日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：常州科教城　　22个产学研用重点项目签约

12月22日，记者从江苏常州科教城四季度重点项目集中签约仪式上了解到，22个产学研用重点项目在此集中签约。今年以来，常州科教城进一步加快布局合成生物、新能源、商业航空等重点产业，引育高质量项目39个。常州科教城以科技创新引领现代化产业体系建设，抢抓合成生物产业发展机遇，全力打造新能源之都，推动常州科技创新高层次高质量发展。

常州人民政府副市长蒋鹏举介绍，近年来，常州在持续推进新能源之都建设的同时，竞速合成生物产业新赛道，出台《常州市关于支持合成生物产业高质量发展的若干措施》，不断加快科技招商步伐，汇聚合成生物产业创新发展新动能。常州科教城作为常州“创新之核”，进一步加快产业布局，多举措加快推动合成生物产业发展。

记者了解到，此次签约呈现“三大亮点”：一是科创平台能级高，新增科创平台项目2个；二是产业契合度高，聚焦合成生物领域，新增合成生物项目8个；三是人才层次高，新增院士项目3个、博士项目17个。

此外，在签约仪式上，常州大学、常州工程职业技术学院、江苏创健医疗科技股份有限公司牵头，会同2所高校、4个科研院所、37家重点企业共同成立常州市合成生物产教融合共同体，推动合成生物产学研深度融合。

 （记者郑莉 通讯员黄宁 吉芷晓）

(责编：郝孟佳、李依环)

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