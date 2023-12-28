原标题：云端招聘拓宽引才路径

“各位直播间的朋友，我们正在兰州大学现场直播，请大家跟着直播镜头一起关注本次石拐区2023年引进高层次和紧缺急需人才校招工作。接下来，主播为大家介绍一下招聘岗位及专业需求……”今年3月起到现在，内蒙古包头市石拐区委组织部联合区人社局把招才引智、招工就业帮助企业解决运行难题作为首要任务，通过“线上+线下”的方式，面向高校就业大学生、人才市场高中端人才、就业劳务市场求职就业人群开展直播招聘50余场次，签订就业协议1000余份，为企业引进各类管理人才、技术人才、工匠人才600余名。

在兰州大学、兰州交通大学、甘肃医学院的“职引未来，筑梦青春”直播带岗招聘活动中，短短3小时，直播间观看人数就超过了3000人次。“人才公寓如何申请？”“医疗、子女教育等人才政策保障具体有哪些？”“我已获取中级经济师，硕士学历，录取后可以直接聘任中级岗吗？”……一条条弹幕飘过，求职者们你一言我一语地询问岗位情况，区委组织部工作人员苏日娜化身主播，为求职者实时答疑解惑。

为不断拓宽引才路径，石拐区持续实施招才引智各项举措，与企业进行多方联动，开启“直播间+探企”带岗双模式，着力解决人才不足、招才困难、渠道不匹配等问题。在包头市，直播带岗搭建起了云端就业供需平台，不仅大幅降低了企业引才成本，更打破了空间限制，扩大了工作岗位辐射面，有效促进了人岗精准对接。

“我们是第一批进入直播间的企业，通过直播，既解决了我们企业的招工难题，又让求职人群能够更好地实现就业，让就业岗位实现了‘触屏可及’。”当地一家新能源材料企业的人事主管郑燮磊认为，开展“线上招聘+直播带岗”活动，为本地企业提供了更加特色化、多样化、精细化的人才服务，促进了企业和人才的同步发展。

（记者 高平 王潇）

(责编：李昉、郝孟佳)