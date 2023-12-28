人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

内蒙古：云端招聘拓宽引才路径

2023年12月28日08:15 | 来源：光明日报
小字号

原标题：云端招聘拓宽引才路径

　　 “各位直播间的朋友，我们正在兰州大学现场直播，请大家跟着直播镜头一起关注本次石拐区2023年引进高层次和紧缺急需人才校招工作。接下来，主播为大家介绍一下招聘岗位及专业需求……”今年3月起到现在，内蒙古包头市石拐区委组织部联合区人社局把招才引智、招工就业帮助企业解决运行难题作为首要任务，通过“线上+线下”的方式，面向高校就业大学生、人才市场高中端人才、就业劳务市场求职就业人群开展直播招聘50余场次，签订就业协议1000余份，为企业引进各类管理人才、技术人才、工匠人才600余名。

　　 在兰州大学、兰州交通大学、甘肃医学院的“职引未来，筑梦青春”直播带岗招聘活动中，短短3小时，直播间观看人数就超过了3000人次。“人才公寓如何申请？”“医疗、子女教育等人才政策保障具体有哪些？”“我已获取中级经济师，硕士学历，录取后可以直接聘任中级岗吗？”……一条条弹幕飘过，求职者们你一言我一语地询问岗位情况，区委组织部工作人员苏日娜化身主播，为求职者实时答疑解惑。

　　 为不断拓宽引才路径，石拐区持续实施招才引智各项举措，与企业进行多方联动，开启“直播间+探企”带岗双模式，着力解决人才不足、招才困难、渠道不匹配等问题。在包头市，直播带岗搭建起了云端就业供需平台，不仅大幅降低了企业引才成本，更打破了空间限制，扩大了工作岗位辐射面，有效促进了人岗精准对接。

　　 “我们是第一批进入直播间的企业，通过直播，既解决了我们企业的招工难题，又让求职人群能够更好地实现就业，让就业岗位实现了‘触屏可及’。”当地一家新能源材料企业的人事主管郑燮磊认为，开展“线上招聘+直播带岗”活动，为本地企业提供了更加特色化、多样化、精细化的人才服务，促进了企业和人才的同步发展。

　　 （记者 高平 王潇）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部