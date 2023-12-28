人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

青海震区中小学全面复学复课

2023年12月28日08:12 | 来源：光明日报
小字号

原标题：青海震区中小学全面复学复课

从青海省教育厅获悉，青海省海东市民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县三县中小学已全面复学复课，其中线下复课中小学355所，涉及学生11.86万名；线上复课中小学16所，涉及学生7700名。

灾情发生后，海东市教育局对全市816所学校28.67万名学生，2.03万名教职工及校舍安全情况进行了全面排查，妥善安排应急避险、学生转移安置、恢复学校教育教学等工作。

民和县采取县内分流安置的方式，对灾损严重的官亭土族中学，将941名高中学生按年级分别安排到民和县一中、二中及城西高中，实现高中学生全面恢复线下教学；结合校舍评估情况，在保障安全的前提下，原地恢复106所中小学线下教学；对校舍存在安全隐患的16所中小学，依托国家智慧教育平台，开展线上教学。循化县经过两轮次校舍评估，92所校舍安全的中小学就地复课，不具备复课条件的铁尕楞小学54名学生分流到道帏藏族乡中心小学学习。化隆县受灾较为严重的塔加藏族乡完成校舍安全鉴定后，最后一批81名学生恢复线下教学。

青海省教育厅及时启动线上教学预案，积极协调教育部教育技术与资源发展中心、中国教育电视台、中国教育发展基金会，利用国家中小学智慧教育平台，提供教育资源、线上作业发布、在线答疑辅导等技术支持，全力保障线上教学效果。（记者万玛加、王雯静）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部