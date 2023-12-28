原标题：青海震区中小学全面复学复课

从青海省教育厅获悉，青海省海东市民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县三县中小学已全面复学复课，其中线下复课中小学355所，涉及学生11.86万名；线上复课中小学16所，涉及学生7700名。

灾情发生后，海东市教育局对全市816所学校28.67万名学生，2.03万名教职工及校舍安全情况进行了全面排查，妥善安排应急避险、学生转移安置、恢复学校教育教学等工作。

民和县采取县内分流安置的方式，对灾损严重的官亭土族中学，将941名高中学生按年级分别安排到民和县一中、二中及城西高中，实现高中学生全面恢复线下教学；结合校舍评估情况，在保障安全的前提下，原地恢复106所中小学线下教学；对校舍存在安全隐患的16所中小学，依托国家智慧教育平台，开展线上教学。循化县经过两轮次校舍评估，92所校舍安全的中小学就地复课，不具备复课条件的铁尕楞小学54名学生分流到道帏藏族乡中心小学学习。化隆县受灾较为严重的塔加藏族乡完成校舍安全鉴定后，最后一批81名学生恢复线下教学。

青海省教育厅及时启动线上教学预案，积极协调教育部教育技术与资源发展中心、中国教育电视台、中国教育发展基金会，利用国家中小学智慧教育平台，提供教育资源、线上作业发布、在线答疑辅导等技术支持，全力保障线上教学效果。（记者万玛加、王雯静）

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