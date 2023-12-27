广西壮族自治区教育厅26日提供的信息显示，2023年，广西首次实现农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。

广西今年启动实施农村义务教育学生营养改善计划全覆盖工作，并于今年10月7日起实现50个扩面县营养餐开餐。今年新增50个县实施营养改善计划，涉及学校9002所，受益学生约264.88万人。截至目前，加上之前已经实施的60个县，广西所有农村义务教育学生全部享受了营养餐，覆盖农村义务教育学校14925所，惠及学生约431.48万人。

12月26日中午，广西南宁市隆安宝塔实验小学学生在食堂领取营养餐。陈冠言 摄

据了解，2007年，教育部、财政部在广西都安瑶族自治县试点实施为期一学年的贫困地区寄宿制学生营养改善计划，率先在都安县开展营养改善试点工作。2011年11月，国家正式启动实施农村义务教育学生营养改善计划，将广西29个县纳入国家计划范围。截至目前，广西共有营养改善计划县110个，覆盖农村义务教育学校14925所，惠及学生约431.48万人。营养改善计划实施十多年来，取得了明显成效，受益学生生长发育和营养状况有了明显改善。

营养改善计划实施十多年来，受益学生生长发育和营养状况有了明显改善。教育部2021年监测数据显示：开展营养改善计划的地区各年龄段男女生的平均身高和体重水平逐年升高，增长速度均高于同年龄段全国农村学生的平均水平；监测地区6—15岁学生生长迟缓率为2.3%，比2012年的8.0%下降了5.7个百分点；监测地区学生贫血率为12.0%，比2012年的16.7%下降了4.7个百分点。

据介绍，2023年广西安排23.2亿元支持各地实施营养改善计划，其中，安排0.5亿元支持50个扩面县推进食堂建设和供餐设施设备配备；安排7.44亿元用于50个扩面县营养改善计划膳食补助。2024年，广西将继续在膳食补助和食堂建设方面加大投入力度，支持各地实施营养改善计划。（陈冠言）

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