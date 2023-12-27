广西南宁市官方26日介绍，南宁市积极创建儿童友好城市，大力实施社会政策支持行动、公共服务提升行动、权利保障完善行动、成长空间创建行动等，在托育建设、教育提质、儿童福利及空间适儿化建设等方面取得阶段性成效。

南宁市推进儿童友好城市建设新闻发布会当日举行。记者从会上获悉，今年4月，南宁市入选第二批建设国家儿童友好城市名单，成为广西首批入选城市。

12月26日，南宁市推进儿童友好城市建设新闻发布会举行。图为新闻发布会现场。覃思婷 摄

今年9月，南宁市出台《南宁市建设儿童友好城市三年行动计划(2023—2025年)》，围绕5大领域提出48项措施。该市力争到2025年，保障儿童权利的法规政策体系更加系统完善，儿童公共服务更加均等可及，儿童权利保障更加充分有力，儿童成长空间更加丰富安全，儿童发展环境更加和谐向善，打造“体系完整、理念先进、特色鲜明、品质卓越”的儿童友好城市“南宁样本”。

据南宁市人民政府副秘书长蔡志忠介绍，南宁市优化儿童健康服务，实施免费新生儿疾病筛查、听力筛查等儿童健康项目，强化0至6岁儿童健康管理。

南宁市积极构建市、县、乡三级托育服务网络，加强队伍建设和培训，已建成使用7个公办普惠托育园，11个托育机构获评自治区级示范性托育机构。全市有托育服务机构1637家，可提供托位32720个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数3.7个，今年3月被命名为全国婴幼儿照护服务示范城市。

2020年以来，南宁市共计投入600余万元人民币用于留守儿童和困境儿童关爱服务，全市配备儿童主任1832名，儿童督导员133名。该市实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，组织招收孤儿和事实无人抚养儿童到南宁市明天学校免费就读，南宁市儿童福利院(南宁市孤残儿童特殊教育学校)获中等学历职业教育招生资格，实现特殊教育两头延伸。

为了让城市建设赋能儿童幸福成长，南宁市推进儿童安全出行保障，打造“邻里护学公交”185条，开辟护学通道160个，改善114所中小学周边交通环境。南宁市还推进儿童友好公园和儿童友好医院建设。该市依托南宁市妇幼保健院，建设儿童特色专科，在新综合楼建设项目中增加儿童病房设施设备，开设儿童单间，对儿科门诊、病房及公共区域进行适儿化改造。

蔡志忠称，下一步，南宁市将积极谋划儿童友好项目，做好义务教育“双减”工作、加快义务教育优质均衡发展、推进普通高中扩容提质工程等，积极推进普惠托育服务、儿童疾病防治、儿童保健服务、儿童健康服务体系建设等措施的落地实施，加强困境儿童分类管理，实施孤儿医疗康复及助学计划，保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。（黄艳梅 覃思婷）

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