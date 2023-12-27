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算法会诊降低儿科抗生素使用率

2023年12月27日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：算法会诊降低儿科抗生素使用率

根据《自然·医学》近日发表的一篇论文，坦桑尼亚一项大规模随机临床试验发现，一种“算法会诊”，即数字决策支持工具可显著降低医生给儿童开抗生素药物处方的概率，且不会影响临床结局。

细菌耐药性在2019年造成约127万例死亡，在撒哈拉以南非洲造成的医疗负担最重。抗生素的过度使用是病原体耐药性增加的一个主要原因，而抗生素的使用在过去几十年里一直有增无减。此前研究发现，许多会诊会在不需要的情况下开具抗生素处方。

瑞士洛桑大学研究团队开发了一种用于儿科会诊的临床决策支持算法。该算法利用即时检验提供诊断建议，并根据世界卫生组织指南推荐相关疗法。研究团队在坦桑尼亚的20家医疗机构测试了该工具降低抗生素处方率的有效性，范围覆盖了11个月里的逾2万例次会诊。如果使用该工具，23.2%的会诊会开具抗生素，而不使用该工具的医疗机构这一比例为70.1%。抗生素处方率的降低并未给患者造成负面影响，因为研究期间没有发现治疗失败率有任何差异。

研究人员指出，干预组有25%的个体没有按照算法进行管理，凸显了坚持使用该工具的必要性。但他们也指出，该研究提供了一种在成本和技术上可扩展的潜在解决办法，可安全地降低抗生素处方率。

（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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