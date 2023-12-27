本报记者 王 沛

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让更多孩子就近享受优质教育资源，是人民群众心之所盼。第二批主题教育开展以来，山东省济南市下大力气推进教育优质均衡发展，解决居民小区配套学校建设问题，并采取多项措施提升学校教学水平，让孩子在家门口能上学、上好学。

早上7时30分，山东省济南市历城区中铁城小区（彩石片区）的居民徐静给女儿包裹严实出了门。隆冬时节，寒气袭人，两人缩了缩脖，大步流星走出小区，过了马路，学校就到了。看着女儿走进校园，徐静才放心去上班。“今年开学，孩子终于能在家门口上学了，太方便了！”她说。

今年2月，历城区中铁城小区（彩石片区）居民在人民网领导留言板留言：小区配建的小学去年7月就基本完工了，不知什么原因迟迟不能交付，导致小区适龄孩子无法开学，只能去6公里外的礼轩小学就读，路途较远，存在安全隐患。截至4月，历城区陆续在人民网省、市、区三级板块收到8条相关留言。对此，历城区高度重视，协调推进相关工作。

第二批主题教育开展以来，历城区努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，举一反三、解剖麻雀，从办好一件事到解决一类事，大力推进教育优质均衡发展，尽可能让孩子们不仅能在家门口上学，而且能享受优质的教育资源。

家门口的学校何时开学

买房时，徐静就相中了小区配套建设小学的配置，而且，学校是礼轩小学东校区，隶属于济南市历城二中教育集团，徐静比较满意。经过权衡，全家决定在此置业。

去年，徐静的女儿到了上学年龄，礼轩小学东校区尚未交付，咋办？为优先保障适龄儿童有学上，历城区教体局协调这批孩子到这所新建学校的本部就读，只是距离小区6公里，需由开发商配备校车，接送孩子们上下学。

那时候，徐静的女儿每天要早早下楼等车，乘车15分钟才能到学校。徐静也有担忧：校车途经济南最宽的经十路，这条路东西长90公里，最宽处有双向24车道，校车每天穿行，不免有点担心。为了孩子就近上学，全家搬到了学校附近。今年，眼看着小区配建的小学校舍一砖一瓦建成，但是，究竟啥时候能交付使用？今年孩子能否顺利入学？家长们心里直犯嘀咕。

今年3月，历城区信访局接到群众留言，就召集区住建局、区教体局和彩石街道办事处、开发商就校舍延迟交付问题进行调查核实，专题调度，定期督导。历城区委书记张军说：“孩子上学是群众急难愁盼所在，要用心用情办好民生实事，不断增进民生福祉，切实提升群众幸福感。”

原来，延迟交付的原因是，学校规划较早，现在，要让孩子们既能上学，又能上好学，公共教育资源标准提高了，因此按原规划建成后，学校与实际验收标准仍有差距。负责施工的开发商也有难处：继续改造超出原投资计划，增加了企业成本，初步估计还要投入300万元左右。

这咋办？历城区教体局局长李新生、礼轩小学校长孙镜峰拉着开发商中铁置业济南公司总经理方辉，走遍了历城二中教育集团下属每一所学校，一一介绍每一处细节设计的用心。方辉深受触动，他说：“建学校不只是盖房子，里面凝结着我们对教育的希望，教育值得投入，我们继续筹措资金。”

5月初，在楼盘现场推进会上，各方达成一致，继续推进学校改造工作。“既然达成共识，咱们就立个‘军令状’！”历城区信访局局长陈光磊在会上说，“今年一定要让孩子们入学！”

全力以赴，保障入学

走进礼轩小学东校区，书香弥漫的图书大厅、宽敞干净的舞蹈教室、温馨整洁的餐厅、极具特色的荣誉作业展示区、明亮宽阔的体育馆……新校园洋溢着热情的气息，学生家长吕仕丁感叹：“真没想到短时间内能建成这样的教学环境！”

方辉说，立下“军令状”以后，公司一边筹措资金，一边加班加点施工改造，在区教体局指导下，26项提升项目一个多月就完成了。

这边，彩石街道也没闲着，信访办主任段继学电话不断，反复给群众解释延迟原因和解决方案。得知今年9月东校区即将开学，一年级新生和本部二年级学生一起在新学校就读，家长们心里的石头这才落了地。有网友留言：“这对于中铁城小区（彩石片区）业主及孩子是个好消息！感谢政府，感谢各个部门为老百姓的付出！”

经过紧锣密鼓施工，今年7月，学校如期交付，新学校气象一新。但是，看着崭新的学校，徐静心里却有点五味杂陈：本部虽然远点，但是教育质量高，建校不到3年，已被评为“山东省中小学课程实验基地”“山东省青少年健康教育研究实践基地”，成为优秀教师和管理干部培训基地。孙镜峰校长也是济南市特级校长，深受家长和学生信任。来了新学校，离家近了，但是，离这些资源可就远了呀。

“本部的老师非常负责，虽然年轻，但充满爱心和耐心，孩子舍不得。”徐静说。不久，礼轩小学东校区宣布，孙镜峰兼任东校区校长，这下，让徐静和其他家长们彻底告别了纠结。

办好一件事，解决一类事

同样放心又开心的还有地处历城区东部的彩石中心小学的家长们。这所学校地处农村地区，此前，优质教育资源不足，校长任鹏总感觉心有余而力不足。但今年，彩石中心小学迎来了转机。

第二批主题教育开展以来，历城区教体局大力实施区域教育优质均衡发展战略，以名校历城二中为龙头，启动实施了“名校带新校，强校带弱校”的“双带”工程，带动区内偏远薄弱学校的发展驶入快车道，尽可能让适龄儿童能就近入学，而且能享受优质教育资源。彩石中心小学就被纳入其中。

纳入“双带”工程后，学校每周与历城二中集团的名校教师进行集体备课、同课异构，提高学校教师教学能力，每月到历城二中进行干部学习培训、教师跟岗实践。不仅如此，历城二中还为彩石中心小学专门设计了符合校情、生情的科技教育、艺术教育、体育教育等课程，帮助学生开拓视野。

任鹏说：“在历城二中的带动影响下，我们的教育教学质量提升得很快。”纷至沓来的荣誉可见一斑：该校先后荣获山东省甲骨文特色学校、济南市教书育人先进单位、济南市德育品牌校等多项荣誉，成了老百姓家门口的好学校。

李新生说：“持续改善基础教育办学条件，力争办一所成一所，有一所优一所。”2023年秋季开学，历城区投入使用的新学校、幼儿园共计16所，其中新建学校7所、迁入新址学校2所，幼儿园7所，进一步扩大优质资源供给。

如今，在济南，实现教育优质均衡发展成为教育工作者的共同追求。今年是入学高峰年，为保障适龄儿童入学，济南各地提前介入，加大协调力度。其中，历下区教体局挖掘校内资源，38所学校将闲置教室、功能室改造为教室，新增学位7605个；联合姚家街道办事处等相关部门，加快学校布局建设，今年建成投入使用多所学校，可提供学位5700余个。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 14 版）

(责编：李依环、李昉)