王 辉

培养涉外法治人才是推进涉外法治工作的内在要求，在涉外法治体系和能力建设中具有基础性地位。习近平总书记在中共中央政治局就加强涉外法制建设进行第十次集体学习时发表重要讲话指出：“坚持立德树人、德法兼修，加强学科建设，办好法学教育，完善以实践为导向的培养机制，早日培养出一批政治立场坚定、专业素质过硬、通晓国际规则、精通涉外法律实务的涉外法治人才。”新时代新征程，加快培养涉外法治人才，要坚持以习近平法治思想为指导，紧跟涉外法治工作实际需要，不断探索办好法学教育的方式方法，切实提高培养涉外法治人才的能力和水平。

推动思政教育与专业教育相结合。习近平总书记指出：“人才培养一定是育人和育才相统一的过程，而育人是本。”培养涉外法治人才要坚持育人和育才相统一，把知识传授与思想引领结合起来，在法学教育中融入思政教育内容，深入推进专业课程思政建设，实现思政教育与专业教育相贯通。要着力形成思政教育与专业教育协同育人的局面，把政治立场坚定这一培养涉外法治人才的首要要求落到实处。为此，要将思政教育有机融入法学教育课程设置、课堂教学、教材建设、师资队伍建设、理论研究等人才培养各环节，教育引导广大师生深刻领会习近平法治思想蕴含的坚定理想信念、鲜明政治导向、深远战略思维、强烈历史担当、真挚人民情怀、科学思想方法，深刻认识中国特色社会主义法治道路是社会主义法治建设成就和经验的集中体现，是建设社会主义法治国家的唯一正确道路，自觉做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

坚持知识教学和实践教学相促进。习近平总书记指出：“法学学科是实践性很强的学科，法学教育要处理好知识教学和实践教学的关系。”培育学生过硬的专业素质，既要帮其打牢法学知识基础，也要强化法学实践教学。涉外法治工作是一项涉及面广、联动性强的系统工程，必须一体推进涉外立法、执法、司法、守法和法律服务。法学教育要服务好涉外法治工作，也要一体推进涉外立法、执法、司法、守法和法律服务方面的教育工作，以扎实系统的知识教学为学生精通涉外法律实务打好专业基础，以丰富深入的实践教学提升学生运用法学知识解决涉外法律问题的能力。要把专业素质过硬、通晓国际规则作为培养目标，根据涉外法治工作的实际需要让学生掌握好我国涉外法律制度、相关外国法、国际法和比较法等方面的知识。要完善以实践为导向的培养机制，加强高校和涉外法律实务部门双向交流，将涉外法律实务部门的优质实践教学资源引进高校，推动理论和实践相结合。

促进学科教育与培训教育相协同。习近平总书记指出：“高校作为法治人才培养的第一阵地，要充分利用学科齐全、人才密集的优势”。培养涉外法治人才，高校要发挥好第一阵地作用。要优化学科体系、健全教学体系、完善教材体系，改进涉外法学相关学科专业设置，结合各高校实际优化涉外法治人才培养方案，抓好核心教材、编好主干教材、开发新形态教材，加快培养具有国际视野，精通国际法、国别法的涉外法治紧缺人才。培养涉外法治人才，还要加强涉外干部队伍法治能力建设，打造高素质专业化涉外法治工作队伍。这就需要做好培训教育，比如在干部教育培训中充分利用高校教育资源，加强对干部教育培训高校基地的办学指导和质量评估，更好发挥高校的学科专业优势，助力提高干部涉外法治思维和依法办事能力。

（作者单位：江西财经大学法学院）

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 09 版）

(责编：李依环、李昉)