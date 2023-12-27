本报记者 贾平凡

近日，第五届世界华文教育大会在北京召开。本届大会由国务院侨务办公室、中华全国归国华侨联合会共同主办，主题为“推动华文教育高质量发展，促进中外文明交流互鉴”。来自全球近70个国家和地区的600名海内外代表齐聚一堂，共商华文教育发展大计。大会指出，海外华文教育是海外侨胞自主创办的中华语言文化教育事业，被誉为华侨华人社会的“留根工程”“希望工程”“民生工程”。海外华文学校是传播中华文化、增进中外文明交流的重要平台。

大会期间，多位海外华校代表在接受本报记者采访时表示，海外华文教育的热度近年来持续上升。未来，海外华校将注重把语言学习和文化传承深度结合，为推动华文教育高质量发展尽一份力。

不虚此行，受益匪浅

“1个主旨报告、2场专家讲座、6个专题介绍、分10个小组展开讨论。”回顾两天的会议议程，澳大利亚新金山中文学校校长胡培康表示，“对海外华校而言，此次会议像一场‘及时雨’，为全球华教从业者提供了一个高规格的交流平台。”

“‘他山之石，可以攻玉’。会议期间，很多华校同仁分享了办学案例，对我启发很大。”马来西亚沙巴国民型华校董事会联合会副主席暨华小主任陈俊豪表示，此次会议提供宝贵契机，让海内外华教工作者聚在一起，分享办学心得，研讨华教发展方向。

“不虚此行。”俄罗斯中国国际学校校长吴昊自称“华校新人”。他表示：“世界华文教育大会不仅拓宽了我的教学思路，也为我校未来开展国际教育合作提供更多机会。回莫斯科后，我会第一时间组织学校老师和管理团队交流学习心得，努力将一些成功经验应用到教学中。”

“一次宝贵的学习机会。”澳大利亚南澳第一中文学校校长姚萌表示，会议期间，他与来自世界各地的华教工作者交流，了解到最新的教学方法和教育趋势，受益匪浅。“这也是一个展示我校办学经验的舞台，有助于吸引其他华校与我们开展合作。”姚萌说。

“如冬日暖阳，如夏日清风，为海外华教发展注入更多信心。”智利智京中华会馆中文教师张轶梅这样评价此次会议的主旨报告。“报告肯定了海外华校线上线下相结合的办学模式，给海外华校吃下‘定心丸’。”

此次大会上不仅有很多新面孔，还来了不少老朋友。

“时隔6年，会议终于在大家的期盼中召开了。”自2009年起，意大利罗马中华语言学校校长蒋忠华连续参加5届世界华文教育大会。此次参会，她注意到一些现象：“会上，教学模式改革的议题成为大家讨论的焦点。近年来，线上和线下相结合的教学模式广泛实施，这对海外华校转型提出了更高要求。海外华教从业者迫切希望有机会一起探讨华教的发展方向，此次会议无疑提供了讨论的契机。”蒋忠华说，“在参会人员方面，此次参会的海外华教代表呈现年轻化特点。不少华裔新生代作为华校管理者参会，这意味着华教队伍迎来了新鲜活力。”

“会上的信息既丰富又实用。”加拿大华文学校联合总会会长、蒙特利尔孔子学校校长李小琴表示，当下，新科技在拥抱华教，多部门在支持华教，不同行业在关注华教，这让海外华教从业者备受鼓舞。

“在此次大会的主旨报告中，‘信息化’第一次和‘标准化、正规化、专业化’并列为华文教育未来发展方向的‘四化’。”阿根廷华文教育基金会会长刘芳勇是第三次参会。他表示，此次大会让他对中外合作办学路径有了更清晰的认识：“意大利米兰龙甲学校和意大利中意中文学校的办学模式对我启发很大。未来，我们想在条件合适的地区尝试创办国际中文学校或双语学校、三语学校。”

奥地利奥华中文学校校董左兴国表示，大会期间，海外华校代表分享了办学经验，也就华教面临的问题提出许多具体建议，如加强师资培训、本土化教材、信息技术应用等。这些经验和建议不仅为海外华校提供了宝贵参考，也为推动全球华教高质量发展和促进中外文明交流互鉴凝聚了共识。

拥抱机遇，直面挑战

印尼华文教育联合总会、全德中文学校联合总会、意大利中文学校联合总会、全美中文学校协会……非洲华文教育基金会主席韩芳关注到，此次参会机构名单中有不少华校联合机构。“新冠疫情加快了海外华教升级换代的进程。不少海外华校尽力整合各自的优势资源，从单打独斗转向联合发展。此外，不同大洲的华校横向联系逐渐增加，互动更频繁。海外华校和国内大中学校的合作交流机制也更完善。”

“加拿大华文学校联合总会为整合教育资源而成立。在总会的框架下，加拿大数十家华校联合起来，从教学资源、师资培训、国内合作等方面，展开全面、深度的合作。”李小琴说。

当前海外华文教育持续发展，但缺乏师资、教材适用度不足、办学资金匮乏等问题仍存在。如何用新办法解决老问题，成为与会者讨论的焦点。

张轶梅表示，近年来，新科技给海外华教发展带来新机遇。投影仪、多媒体设备、语音识别技术等，为多模态教学提供了很大便利，激发了华裔新生代学习中文和中华文化的热情。例如，暨南大学和中国华文基金会提供的创新课程和线上资源共享，给智利华校教学方法创新提供了重要参考。

“随着投资移民和技术移民的华人比例不断增加，澳大利亚南部地区华人家长和孩子对高质量华校的需求也提高了。”姚萌介绍，为顺应形势，学校投入巨大财力，提高校舍、网络、新媒体等硬件设施设备水平。同时，根据当地经济状况和工作习惯，他和团队相继建立了东、南、北3个校区，力争把学校办到每个家庭周边的10公里内，覆盖南澳州首府阿德莱德的绝大部分区域。“我们秉持‘高薪保证高质’的理念，提供有竞争力的薪酬待遇，加大力度吸引并留住高素质教师。”姚萌说。

“在数字化迅速发展的时代，华教在师资和教材等方面都面临新的机遇和挑战。面对华文教师队伍趋于年轻化的现象，海外华校承担着艰巨的‘传帮带’任务。”胡培康介绍，中国华文教育网为全球华校教师交流教学方法提供了一个好平台。“近几年，我校教师积极参与中国华文教育网的网上培训，不断提高业务水平，对教学方法和理念进行‘升级改造’，成效明显。我校教师还通过网络资源自编一些教学辅助内容，让学生在学习知识的过程中有‘着陆点’，让教学围绕教材展开，达到既定教学目标。”

“各国华校的实际情况不同，一定要找准定位，因地制宜明确办学思路。” 蒋忠华表示，海外华校有几个努力方向：一要建立全面的课程体系，衔接国内教育体系；二要创新教学模式，注重学生的体验和感受，研发更多让学生易于接受的课程；三要举办丰富多彩的活动，邀请当地民众参与，同时参与更多当地主流社会举办的活动，更好融入住在国；四要加大国际交流合作，帮助海外华校引进更多国内和其他海外华校的优质资源；五要壮大教师队伍，增加更多精准化、常态化的教师培训。

传播文化，促进交流

此次世界华文教育大会闭幕后，韩芳没有马上回南非，而是到中国传媒大学、上海师范大学、同济大学和深圳大学等院校谈合作。“近年来，国内院校‘走出去’开展国际教育合作的愿望迫切，海外华校想把学生‘送回国’读书的愿望也很迫切。我想把双方的需求对接起来，进行合作。”韩芳说。

多位海外华校代表表示，华文教育在传承中华文化、讲好中国故事、促进中外人文交流等方面有得天独厚、不可替代的优势。新时代，海外华校应拓展华文教育功能，发挥桥梁作用，为促进中外民心相通作出更大贡献。

“掌握中文的人能更好促进中外商务合作与交流。”左兴国说，通过学习中文，外国学生能更好理解中国文学、历史、艺术等内容，获知不同文化和社会背景下的思考方式，对不同文明增进理解和尊重，成为跨文化沟通的人才。

“此次大会让海外华教从业者增强了把华校建成多族裔文化交流中心、促进中外民心相通的责任感。”吴昊表示，近年来，中俄持续推进多领域合作，这为在俄华校发展提供了坚实保障。目前，俄罗斯学生学习汉语和中国文化的热情高涨，带孩子来俄罗斯工作的中国同胞也越来越多。“我们一定会把推动华文教育高质量发展当成首要目标，在促进中外文明交流互鉴有所作为。”吴昊说。

陈俊豪表示，在共建“一带一路”倡议推动下，中国和马来西亚的经贸和人文交流日益密切，马来西亚民众学习中文的热情也不断提高。在马来西亚沙巴州的华校，非华裔生源数量不断增加。这对华校教师素质和教学管理提出了新要求。为适应形势发展，马来西亚沙巴国民型华校董事会联合会鼓励更多学有所成的华裔新生代投身华教队伍，推动华文教育转型升级、提质增效。

“在华文教育实践中，我们重视强调文化互鉴的理念，这也与澳大利亚教育部社区语言教学大纲的要求一致。我们在教学中引领学生了解中华文化的独特魅力，努力让学生认识到中华文化与西方文化有诸多相似之处，比如对家庭的重视、对真善美的追求等。” 胡培康说。

“未来，我们将继续与阿根廷联邦警察大学研究院合作，协助他们培养更多懂中文的人才，让当地职能部门更好服务社区。”刘芳勇说，海外华教工作者需要加快建设海外国际学校，推动国际中文教育本土化进程，以高质量国际中文教育提升中华文化传播力。其中，优化科技赋能、构建有效传播范式是关键发力方向。

(责编：李依环、李昉)