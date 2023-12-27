图为发布的《清华大学藏战国竹简（拾叁）》。

本报北京电 （记者孙亚慧）近日，《清华大学藏战国竹简（拾叁）》发布。新辑整理报告共刊布《大夫食礼》《大夫食礼记》《五音图》《乐风》《畏天用身》等5篇竹书，均为传世文献未见的佚籍。

其中，最引人瞩目的是《大夫食礼》与《大夫食礼记》。这两篇竹书编连为一卷，分别有竹简51支与14支，前者记载大夫食礼中宾主、傧相的行礼仪节，后者记述行食礼过程中执事者行事的具体礼节，两篇相附而行。简文词句与《仪礼》相类，行礼的节次与《公食大夫礼》最为接近。

专家们认为，这是在战国竹书中首次发现散失的先秦礼书。这些发现不仅再现了战国时期礼书的原始面貌，也体现了楚地大夫食礼的一些特点，对先秦礼制以及《仪礼》的研究有重要参考价值。

此次刊布的两篇音乐类文献，内容也十分重要。《五音图》中央绘有一五角星，其上角对应宫组音名，其他四角对应商、角、徵、羽各组，按逆时针方向依次分布。五角星图形由“宫—徵”“徵—商”“商—羽”“羽—角”“角—宫”5条连线构成，展示了五音生成的规律，其背后蕴含的思想是“三分损益法”，与《管子》《淮南子》等书记载的五音生成顺序相合。《乐风》分两部分，前一部分记载音律名称，后一部分性质尚难明确。两篇乐书为中国早期乐理体系以及先秦音乐史研究，提供了重要资料。

《畏天用身》是一篇思想类文献，共17支简，内容完整，无缺简，围绕天人关系、发挥人的主观能动性展开论述。简文充分展现了战国时代积极进取的精神，为先秦思想史的研究提供了新的文献。

“清华简”于2008年入藏清华大学。整理报告目前已顺利出版13辑。清华大学出土文献研究与保护中心表示，“清华简”整理已进入攻坚阶段，整理团队将克服困难，保证每年一册的出版进度，早日将这批重要材料向社会与学界公布。

(责编：李依环、李昉)