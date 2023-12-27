原标题：重庆出台紧缺型数字金融人才目录

记者12月26日从重庆市地方金融监督管理局获悉，该局联合重庆市教育委员会、重庆市人力资源和社会保障局、国家金融监督管理总局重庆监管局、中国证券监督管理委员会重庆监管局印发了《重庆市紧缺型数字金融人才目录》（以下简称《目录》）。《目录》是全国首个由省级政府金融工作管理部门牵头出台的数字金融领域人才工作指导文件。

重庆市地方金融监督管理局相关负责人介绍，《目录》在问卷调查、实地调研和多方征求意见的基础上，从人才分类、引进、培育、激励等方面提出举措。

在人才分类方面，《目录》明确重庆市20类紧缺型人才的领域范围、岗位职责和紧缺程度，鼓励金融机构参照《目录》制定紧缺型人才岗位管理体系，增强岗位适配度。在人才引进方面，《目录》落实了银行、保险、证券等10家行业协会的工作职责，提升人才输送效率。在人才培育方面，《目录》支持实施数字技术工程师培育项目，鼓励金融机构内部培育“金融+科技”复合型人才。在人才激励方面，《目录》要求市级行业主管部门按规定支持符合要求的人才申报“新重庆引才计划”等重点人才项目。（记者雍黎）

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