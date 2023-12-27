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江西南昌发布新“人才10条”

2023年12月27日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：江西南昌发布新“人才10条”

记者12月26日从南昌市人力资源和社会保障局获悉，江西省南昌市制定出台了《南昌新“人才10条”》（以下简称新“人才10条”）。

新“人才10条”在《南昌“人才10条”》的基础上，延伸人才选用触角，聚焦重点领域、产才融合、高端人才，调整优化人才政策体系；重点围绕青年人才、高层次人才、创新创业人才团队等构建政策体系，以生活有补贴、就业有岗位、安居有实惠、创业有扶持、创新有奖励、发展有平台、服务有保障、兑现有效率等8个方面为着力点，支持各类人才来昌留昌创业就业。

新“人才10条”明确，来南昌工作并首次在南昌缴纳社保的全日制博士毕业生、全日制硕士毕业生及高级技师在南昌首次购买商品住房时，每人将获得一次性购房补贴。同时，南昌在全市各县区布局人才驿站（又称“洪漂”驿站），并逐步实现点位全覆盖，为来南昌求职的大学生和高级技师、技师提供免费住宿。

新“人才10条”指出，南昌对国内顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才等，在子女就学、配偶随迁、医疗保健等方面给予支持。此外，南昌还会给予取得突出创业成效的团队带头人100万元安家补贴。（记者魏依晨）

(责编：李昉、李依环)

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