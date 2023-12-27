原标题：多措并举促科研成果转化

“你们研发的‘智能空气悬架系统’经测试反馈良好，希望双方能加大合作力度。”“我们需要更多优质的国产配件，用于我们的新车型……”近日，重庆工程职业技术学院教授汪应接到多家车企的邀请，期望将“智能空气悬架系统”应用到自家的最新产品中。

相较于进口产品，汪应团队研发的系统大幅降低了成本，有助于打破国外垄断，市场前景广阔。

“智能空气悬架系统”的成功应用，只是重庆工程职院科研成果高效转化的一个缩影。据初步统计，该校近年来收获国内发明专利423项，产生经济效益8000余万元，其中2022年共获国内发明专利175项，在全国高职院校中排名前列。

“学校很多科技成果转化项目都是在深入企业调研中发现的。”重庆工程职院副校长刘铭表示，学校领导每周都会进行一次行业、企业调研，二级学院领导每周至少要走访4至5家企业，而从事技术开发的教师，更是长期在企业生产一线学习、工作。

“以前，科研团队单笔超过1万元的科研经费开支必须走复杂的采购程序，耗费了科研人员大量精力。”学校教师游青山说，现在，学校对每个科研攻关项目实行项目负责人制，采取经费包干使用的方式，简化了部分费用报销、财务审核的流程，让科研人员有更多时间和精力投入成果转化的研究中去。

“近年来学校不断增强服务意识，创造各种便利，鼓励师生在企业真实研发项目中‘摸爬滚打’，促进科研成果转化能力快速提升。”重庆工程职院校长张进表示，为加大科技成果转化的服务力度，学校还设立了专职科研岗，让部分教师专注科研成果转化，并成立了科技成果转化中心，为师生们提供全方位服务。

（记者 李 宏 张国圣）

(责编：李昉、李依环)