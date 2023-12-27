人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

回到课堂 迎接明天

——甘肃积石山县中小学有序复课

2023年12月27日08:24 | 来源：光明日报
小字号

原标题：回到课堂 迎接明天

12月25日8时30分，在甘肃省积石山县刘集乡高李保安族春蕾小学安置点，几位老师和50名小学生齐聚教学楼前，伴着庄严的国歌，注视五星红旗冉冉升起。

25日起，积石山县中小学校陆续复课。

积石山6.2级地震造成当地校舍严重损毁。为确保师生生命安全，19日全县所有学校停课。随着震后生产生活秩序逐步恢复，教育部门按照“线上线下相结合、学校教学与帐篷教学相结合”的原则，制定复课返校工作方案。

记者从甘肃省教育厅了解到，25日起，受灾轻微的银川、铺川、居集等乡镇的48所学校7400余名中小学生逐步返校复课。10所初中1.3万余名学生开展线上教学；小学4至6年级1.5万余名学生，有条件的开展线上教学，无条件的由教师下沉至安置点开展教学辅导；1至3年级1.5万余名学生，由教师下沉安置点开展教学辅导；幼儿园本学期不再复课，由教师在安置点组织开展心理辅导和游戏活动。

“对于暂时无法线上复课的同学，我们安排了老师到安置点现场进行辅导。”田家炳中学校长李玲介绍，全校2469名学生分布在41个安置点，学校在每个安置点安排了两至三名老师，虽然有的安置点只有一两名学生。

“我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果……”26日，记者来到积石山县大河家镇大墩村田家炳中学临时教学点，帐篷里传来悠扬的歌声。教师常天宇吹奏起电吹管，十几名初中学生齐声合唱《我爱你，中国》。

“其实我是化学老师，目前安置点集中了三个年级的学生，不便开展专业课教学。我们就为学生们安排了音乐、美术这样的通识课程，给他们加油鼓劲儿，帮他们尽快走出地震影响。”26日一大早，常天宇和两名同事从县城开车赶往大墩村，把课本等学习资料带给学生们。

“明年6月就中考了，耽误了学习进度，我心里很焦虑，还好常老师给我们带回了课本，今天下午我就可以在线上课了。”田家炳中学九年级学生韩效云说。

据积石山县教育部门介绍，全县244所学校中，经鉴定能安全使用的学校，将于25日至29日安排学生陆续返校上课；主体结构没有损伤的学校，将利用寒假修复，确保学生2024年春季开学返校；主体结构受损的学校，将在寒假期间搭建活动板房，2024年春季开学后在板房教室开展过渡性授课，与此同时，制定重建规划，力争明年开春后动工建设，8月中旬完工，确保秋季学期正常投入使用，让学生按时返校上课。

（前方报道组：王冰雅、宋喜群、陈海波、章正、刘宇航）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部