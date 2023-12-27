原标题：回到课堂 迎接明天

12月25日8时30分，在甘肃省积石山县刘集乡高李保安族春蕾小学安置点，几位老师和50名小学生齐聚教学楼前，伴着庄严的国歌，注视五星红旗冉冉升起。

25日起，积石山县中小学校陆续复课。

积石山6.2级地震造成当地校舍严重损毁。为确保师生生命安全，19日全县所有学校停课。随着震后生产生活秩序逐步恢复，教育部门按照“线上线下相结合、学校教学与帐篷教学相结合”的原则，制定复课返校工作方案。

记者从甘肃省教育厅了解到，25日起，受灾轻微的银川、铺川、居集等乡镇的48所学校7400余名中小学生逐步返校复课。10所初中1.3万余名学生开展线上教学；小学4至6年级1.5万余名学生，有条件的开展线上教学，无条件的由教师下沉至安置点开展教学辅导；1至3年级1.5万余名学生，由教师下沉安置点开展教学辅导；幼儿园本学期不再复课，由教师在安置点组织开展心理辅导和游戏活动。

“对于暂时无法线上复课的同学，我们安排了老师到安置点现场进行辅导。”田家炳中学校长李玲介绍，全校2469名学生分布在41个安置点，学校在每个安置点安排了两至三名老师，虽然有的安置点只有一两名学生。

“我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果……”26日，记者来到积石山县大河家镇大墩村田家炳中学临时教学点，帐篷里传来悠扬的歌声。教师常天宇吹奏起电吹管，十几名初中学生齐声合唱《我爱你，中国》。

“其实我是化学老师，目前安置点集中了三个年级的学生，不便开展专业课教学。我们就为学生们安排了音乐、美术这样的通识课程，给他们加油鼓劲儿，帮他们尽快走出地震影响。”26日一大早，常天宇和两名同事从县城开车赶往大墩村，把课本等学习资料带给学生们。

“明年6月就中考了，耽误了学习进度，我心里很焦虑，还好常老师给我们带回了课本，今天下午我就可以在线上课了。”田家炳中学九年级学生韩效云说。

据积石山县教育部门介绍，全县244所学校中，经鉴定能安全使用的学校，将于25日至29日安排学生陆续返校上课；主体结构没有损伤的学校，将利用寒假修复，确保学生2024年春季开学返校；主体结构受损的学校，将在寒假期间搭建活动板房，2024年春季开学后在板房教室开展过渡性授课，与此同时，制定重建规划，力争明年开春后动工建设，8月中旬完工，确保秋季学期正常投入使用，让学生按时返校上课。

（前方报道组：王冰雅、宋喜群、陈海波、章正、刘宇航）

(责编：李昉、李依环)