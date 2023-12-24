人民网北京12月24日电 （记者孙竞）日前，由首都师范大学学前教育学院主办的第七届首都学前教育论坛在京举行。本届论坛的主题是“北京学前教育高质量发展中的高校使命”。

首都师范大学党委常委、副校长韩继华指出，在高质量教育体系建设中，学前教育的高质量发展是重大任务之一。高校要致力于培养高素质的幼儿园教师、开展有价值的科学研究、积极开展社会服务与合作，携手践行高校在学前教育高质量发展中的重要责任与使命担当。

首都师范大学学前教育学院党委书记胡洁为表示，作为学院重点打造的公益学术论坛活动，首都学前教育论坛始终坚持聚焦学前教育前沿理论和实践问题，通过组织高水平学术报告、高层次交流对话等，探讨学前教育改革方向和发展趋势、展示最新研究成果、分享先进实践经验，从而推动首都学前教育事业高质量发展。

北京师范大学学前教育研究所所长洪秀敏在题为《以高质量研究助力学前教育高质量发展》的报告中提出科学研究和学前教育事业发展的互动关系链，强调学前教育高质量发展的实现需要加强基础研究。首都师范大学教育学部副主任委员刘慧在题为《让生命回到教育主场》的报告中提到，学校应将生命教育有机融入课程，并且在实施过程中关注生命问题与生命困惑，帮助儿童做好“生命联结”，培养学生“爱的联结力”。首都师范大学学前教育学院副院长于开莲在题为《幼儿园高质量课程建设》的报告中强调，学前教育发展已经走上了“规范—提高质量—科学保教—高质量”的进阶之路，学前教育质量的核心要素在于儿童、教师与课程。

本届论坛设置了五场分论坛及四场聚焦式微论坛，包括儿童发展与协同共育、幼儿园教师专业发展、高质量幼儿园课程建设、特殊需要儿童发展与融合教育、婴幼儿托育服务体系建设与质量提升、教育家精神涵养与学前师范生培养模式创新、《评估指南》背景下的幼儿园常态化自我评估、幼儿深度学习与项目式学习、U-K第三空间教育叙事行动研究等。

论坛期间，北京市各区县还进行了学前教育高质量发展特色项目与成果展示，包括高质量课程建设、教师专业发展、学前质量评价、科学幼小衔接、教研体系构建等。

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