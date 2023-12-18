为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，充分发挥优秀影片的育人作用，助力立德树人，近日，教育部、中宣部在上海举办了以“光影筑梦 强国有我”为主题的第五届全国中小学生电影周活动。教育部党组成员、副部长王嘉毅出席闭幕式并讲话。

本届电影周开展了优秀红色影片展映、影视教育进课堂、红色场馆研学、影视教育主题研讨、电影周开闭幕式等一系列主题鲜明、内容丰富的影视教育活动，得到了广大师生的热烈欢迎和社会各界的广泛好评，取得了良好教育效果。

本届电影周会同中宣部下发电影周推荐观影片目，包括《童年周恩来》《我和我的父辈》等优秀影片，积极协调影片资源在中央电视台电影频道、国家中小学智慧教育平台、1905电影网等平台放映。指导各地采取影院放映、流动放映、电视网络展映等多种形式，组织当地中小学生观看优秀影片。

电影周开展多种形式影视教育活动，展示交流经验做法。指导地方组织影视教育领域专家深入中小学校开展影视教育工作，加强在思政、语文、历史、艺术等学科教学中融入影视育人，打造跨学科、全方位影视育人体系。举办影视教育主题研讨活动，聚焦发挥优秀影片的育人作用，邀请教育、影视方面的专家、师生代表围绕中小学影视教育实验区建设、微电影创作等方面进行交流。

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