研讨会现场。中央财经大学供图

人民网北京12月18日电 （记者李依环）16日，纪念姜维壮教授诞辰百年学术研讨会暨中国财税史研究院2023年年会在中央财经大学举行。会上，《姜维壮文集》正式发布。

据悉，姜维壮教授是新中国财政理论体系的奠基人之一，“中国财政理论研究终身成就奖”获得者。他毕生耕耘于中国财政事业，为新中国财政理论和政策研究以及相关领域人才培养作出了杰出贡献，对构建中国财政学自主知识体系产生了重要影响。

中央财经大学党委书记何秀超指出，纪念姜维壮教授，就是要学习他“心有大我、至诚报国”的长者精神，学习他“启智润心、甘为人梯”的师者品格，学习他“追求真理、勇攀高峰”的学者风范。在新的征程上，中央财经大学也将不忘初心、牢记使命，聚焦时代重大需求和重大问题，形成更多的创新成果，培养更多的创新人才，让财经高校“领头雁”的金字招牌更加亮眼。

《姜维壮文集》发布仪式上，中央财经大学校长马海涛对文集的内容和主要观点进行了介绍。他指出，新时代亟需构建中国财政学自主知识体系来指导财政实践，在中国式现代化的征程上持续推动中国财政学理论创新和实践创新。

据悉，为纪念姜维壮先生百年诞辰，原创大师剧《姜维壮》日前在中央财经大学上演。作为纪念姜维壮教授诞辰百年“五个一”主题系列中的重要活动，《姜维壮》沉浸式讲述了老一辈中财大学人“以学报国、教书育人”的感人事迹，旨在弘扬科学家精神、教育家精神，以文化育人实践反哺学科建设实效。

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