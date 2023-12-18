人民网北京12月18日电 （记者郝孟佳）17日，第七届中国学术评价论坛在中国人民大学举办。此次论坛的主题为“哲学社会科学原创学术概念与自主知识体系建构”，来自中国社会科学院、中国科学院、复旦大学、北京师范大学、中国人民大学等多家单位的专家、学者参加了会议。

论坛现场。中国人民大学供图

“在构建中国特色哲学社会科学评价体系的过程当中，要充分将马克思主义理论方法与中国优秀传统文化相结合，提升中国哲学社会科学的自主创新水平。”中国人民大学校长林尚立在致辞中谈到，建构中国自主的知识体系是使中国哲学社会科学屹立于世界哲学社会科学之林的必由之路，而学术评价在建构中国自主知识体系中具有引领性作用，有利于体现中国哲学社会科学的学术自信和学术责任，是建构中国自主知识体系的基础性工程。

全国哲学社会科学工作办公室主任洪大用在讲话中指出，建构中国自主知识体系关键是要增强主体性，坚持用科学理论武装头脑，要传承弘扬中华民族创造的辉煌灿烂文化；要增强实践自觉，直面中国社会的巨变和实践创新，走出书斋、走向田野，以实践为观照；要认识到中国文化强调的“美美与共”，促进世界各文明的交流互鉴；要增强前瞻性，坚定信心、面向未来，不断创造、引领新发展。

论坛上，中国人民大学书报资料中心主任徐拥军发布了《标准·方法·示例：中国哲学社会科学原创学术概念分析报告》。该报告对原创学术概念进行了理论和实证分析，并以“别现代”“帝制农商社会”“反梯度”“公共阐释”“和合学”“科技审度论”“跨体系社会”“天下体系”“艺术公赏力”“致毁知识”十个概念作为示例开展学术研讨。

报告提出，概念是哲学社会科学的基本单元，也是知识体系的基本单元，而原创学术概念是中国自主知识体系建构的基本要素。在给出“原创学术概念”定义的基础上，判断原创学术概念要重点关注新术语、新内涵、新结论、新优势和新开拓五个特征。

徐拥军表示，当前我国哲学社会科学论文存在关键词标注缺乏知识标引性、相同语义关键词表述不一、将创新观点提炼为新概念的能力有待加强、社会科学原创学术概念明显少于人文学科等问题。此外，此次遴选出的原创学术概念示例存在明显的跨学科特征且偏重文史哲领域，学者提出概念时的平均年龄是49.7岁。

在主旨报告环节，中国社会科学院大学阐释学高等研究院教授、中国编辑学会副会长李红岩谈到，原创性是推动学科发展和创新的核心要素，并提出了“原创”的五个基本内涵，认为其中意义最高的是思想理论上的“原创”。社会科学文献出版社党委书记、社长冀祥德指出，能否拥有自主的知识体系、推进自主知识体系的创新与发展，关乎国家发展与文明兴衰，并认为学术出版应以优秀的学术出版成果推进中国自主知识体系的建构。北京市社会科学院党组副书记、副院长杨伟国提出，劳动科学的自主知识体系应以工作任务为基础，紧密结合实践需求和工作场景，提出具有原创性和实用性的理论和方法。

据悉，本次论坛由中国人民大学书报资料中心、中国人民大学中国哲学社会科学自主知识体系数字创新平台、中国科学院自然科学史研究所科技与社会研究中心、复旦大学国家智能评价与治理实验基地联合主办。

(责编：李昉、熊旭)