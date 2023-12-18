根据事业发展需要，人民日报社2024年度面向国内高校应届毕业生和海外留学归国人员公开招聘工作人员74名。现将有关事项公告如下。

一、应聘人员基本条件

1.具有中华人民共和国国籍，拥护中华人民共和国宪法和法律法规。

2.政治立场坚定，拥护中国共产党领导和社会主义制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.热爱党的新闻事业，坚持马克思主义新闻观，恪守新闻工作者职业道德，拥有高远的人生和职业理想。

4.国内高校应届毕业生大学本科生不超过24周岁（1998年12月1日以后出生），硕士研究生不超过27周岁（1995年12月1日以后出生），博士研究生不超过35周岁（1987年12月1日以后出生）；海外留学归国人员不超过35周岁（1987年12月1日以后出生）。

5.具备岗位所需的专业素养和技能条件，其中编辑、记者岗位应具有浓厚的写作兴趣和创作愿望。

6.品行端正，遵纪守法，身心健康，无不良从业行为记录，无参加非法组织、活动及其他不良记录。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公职人员招考中被认定有舞弊等严重违反考试录(聘)用纪律行为的人员，以及法律法规规定不得聘为事业单位工作人员的其他情形的人员，不得报名应聘。

报名应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位。

二、招聘范围

招聘对象须为2024年全国普通高等学校应届毕业生（含两年择业期内未落实工作单位的高校毕业生，不含各类委培生、定向生）或海外留学归国人员。国内高校应届毕业生须在2024年7月底前取得学历学位证书，海外留学归国人员须在2024年7月底前取得教育部留学服务中心国外学历认证。岗位要求的专业条件均为报名应聘人员获得的最高学历所对应专业。

三、招聘岗位及具体要求

1.京内生源毕业生可报名所有公布岗位，京外生源毕业生可报名京外生源岗位。京内生源指已具有北京市常住户口的国内高校应届毕业生，不含北京高校集体户口。报考非外语专业岗位本科生大学英语四级（CET-4）、研究生大学英语六级（CET-6）成绩须在425分以上，报考外语专业岗位考生须具备相应的语言能力水平。其中，报考岗位21、24、25、29、34的毕业生英语条件可适当放宽。

2.海外留学归国人员可报考岗位13、14、24-38，须符合教育部留学服务中心规定的在京就业落户条件。

3.具体岗位及相关要求详见招聘岗位信息表。其中，有关岗位专业条件参考教育部公布的专业目录。

四、招聘流程

发布公告-网上报名-资格审查-笔试-面试-体检和考察-公示-聘用

五、日程安排

1.报名应聘方式和时间

报名应聘采取网上报名方式进行，报名网站：人民日报社公开招聘网站，地址：http://hr.peopledaily.com.cn。报名应聘人员请在2023年12月15日至2024年1月2日期间登录报名网站，在线注册、填报简历。简历照片须上传本人近期正面免冠证件照,每名考生限报1个岗位，可选择是否服从岗位调剂（调剂仅限于笔试名单确定之前）。

2.资格审查

资格审查工作由人民日报社人事局负责，贯穿公开招聘全过程。根据本公告规定的报名基本条件和招聘岗位要求，对报名申请进行审查，对审查合格的人选通过“人民日报社招聘”微信小程序、短信、电话等形式通知参加考试。同一岗位通过资格审查的人数与该岗位计划招聘数的比例低于5:1的，将视情减少该岗位招聘人数或取消该岗位招聘计划。取消岗位招聘计划的，该岗位报名应聘人员可在笔试开始前改报符合报名资格条件的其他岗位。减少岗位招聘人数或者取消岗位招聘计划将于笔试前在报名网站公布。

3.笔试

笔试时间、地点及有关事项将在报名网站公布，报名应聘人员可登录报名网站或“人民日报社招聘”微信小程序浏览详情，查询是否进入笔试。本次考试不指定辅导用书，不举办也不委托任何机构举办辅导培训班。

4.面试

面试包括报社统一面试（“一面”）和用人部门（单位）面试（“二面”）。一面人选根据报名应聘人员所报岗位笔试成绩从高到低的顺序，按照5:1的比例确定（笔试成绩并列的，一并进入）。二面人选根据报名应聘人员所报岗位笔试成绩和一面成绩汇总后（笔试占50%、一面占50%）从高到低的顺序，按照2:1的比例确定。其中，同一岗位实际参加一面人数与该岗位计划招聘数的比例低于3:1的，报名应聘人员的一面成绩须达到其所在面试考官组面试的所有人员的平均分，方可进入二面。

面试时间、地点及有关事项将在报名网站公布，报名应聘人员可登录报名网站或“人民日报社招聘”微信小程序浏览详情，查询是否进入面试。如报名应聘人员放弃面试资格，将按成绩从高到低的顺序依次递补。

5.体检和考察

根据报名应聘人员所报岗位总成绩（笔试和一面占50%、二面占50%）从高到低的顺序，等额确定参加体检和考察的人选。体检参照现行公务员录用体检标准组织实施。按照新时代好干部标准及相关政策规定，根据招聘岗位的资格条件和要求深入开展考察工作，采取审核人事档案、查询社会信用记录、同考察人选面谈等方法进行。考察人选在所报考单位有近亲属关系和主要社会关系的，需主动向招聘实施部门报告。人选体检或者考察不合格的，不予聘用，视情根据总成绩从高到低的顺序进行递补。

6.公示

根据体检结果和考察情况等，择优确定拟聘用人员，并在“中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台”和“人民日报社公开招聘网站”进行公示。公示期为7个工作日。

7.聘用

公示期满后，没有问题或者反映的问题不影响聘用的，经报有关部门备案同意后，按规定办理聘用手续；对反映有影响聘用的问题并查实的，不予聘用；对反映的问题一时难以查实的，暂缓聘用，待查清后再决定是否办理聘用手续。新聘用人员按规定实行试用期制度，试用期满合格的，予以正式聘用；不合格的，取消聘用。

六、有关待遇

岗位1-23的聘用人选与人民日报社签订事业单位《聘用合同》并享受相应的薪酬和福利待遇；岗位24-38的聘用人选分别与各社属企业签订《劳动合同》并享受相应的薪酬和福利待遇。

七、其他事项

1.本次公开招聘不接受其他形式报名，招聘相关信息均在人民日报社公开招聘网站和“人民日报社招聘”微信小程序发布（为确保及时收到招聘消息，请允许小程序发送相关通知），请及时关注，并保持通讯工具畅通。招聘过程中，未能进入下一环节的人员，将不再另行通知。

2.报名应聘人员如自愿放弃笔试、面试及后续聘用资格的，请登录“人民日报社招聘”微信小程序作书面声明进行确认。

3.报名应聘人员提交的报名材料及信息应当真实、准确、完整。对于伪造、涂改证件、证明等报名材料，或者以其他不正当手段获取应聘资格的，在考试体检考察过程中作弊的，或者有其他违反公开招聘纪律行为的，将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

报名咨询电话：010-65369006、65369011

报名咨询邮箱：rmrbhr@people.cn

监督举报电话：010-65368999

本招聘公告由人民日报社人事局负责解释。报名应聘人员在报名时有任何疑问的，可以通过电话、邮箱和微信服务号“人民日报社招聘”进行咨询了解。

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人民日报社人事局

2023年12月15日

(责编：郝孟佳、李昉)