研讨会现场。中国劳动关系学院供图

人民网北京12月18日电 日前，新时代弘扬劳模精神暨纪念陕甘宁边区第一届劳动英雄与模范生产工作者代表大会召开80周年研讨会在中国劳动关系学院举行。

全国总工会副主席、书记处书记、党组成员马璐在讲话中指出，党中央始终高度重视选树劳动模范、弘扬劳模精神。迈上新征程，党的二十大鲜明确立了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。党的中心任务就是中国工人运动和工会工作的主题和方向。要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结引导广大职工依靠劳动创造扎实推进中国式现代化。

马璐要求，一是充分认识陕甘宁边区第一届劳动英雄大会召开80周年的历史意义，深入挖掘劳模精神、劳动精神、工匠精神的时代价值；二是深刻把握劳模精神、劳动精神、工匠精神的育人内涵，培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才；三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深化产业工人队伍建设改革，为推进中国式现代化提供人才支撑。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，学校和中国人民大学红色血脉相连，校史渊源深厚。两校联合举办学术研讨会，赓续劳模运动红色基因，探讨新时代弘扬劳模精神的时代价值，具有特殊意义。

中国人民大学党委书记张东刚指出，中国人民大学和中国劳动关系学院都来自解放区、同根同源，两所兄弟学校联合举办本次研讨会，共同弘扬劳模精神、共同创新劳动教育、共同深化战略合作，意义重大而深远。

教育部社会科学司司长徐青森指出，希望高校在大力弘扬劳模精神上作表率；在加强交叉学科研究、促进哲学社会科学高质量发展上打头阵；创新开展“大思政课”建设、深入推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑上当先锋。

国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明在讲话中表示，要赓续延安时期劳模精神，创立新时代新征程劳模精神，自觉投身新的伟大事业，着力营造尊重劳动的良好氛围，健全完善劳模制度，弘扬劳模文化，使劳模精神更有底气。

本次活动由中国劳动关系学院、中国人民大学联合举办，旨在赓续劳模运动的红色血脉，探讨新时代弘扬劳模精神的时代价值。会议还设置了主题报告和专题论坛环节。

据悉，大会当天，中国人民大学与中国劳动关系学院签订全面合作框架协议，中国人民大学校长林尚立、中国劳动关系学院校长傅德印分别代表双方签署协议。（李依环、实习生朱彦初）

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