原标题：东盟青年在广西音乐“奇遇”：“收获”世界各地的“老友”

中新社南宁12月18日电 (韦佳秀)“我在这个活动中认识了世界各地的朋友，用南宁话说，他们都是我的‘老友’了。”广西民族大学越南籍留学生黎道重17日晚接受记者采访时说。

当晚，中国—东盟(南宁)电影音乐节在广西民族大学举行。来自中国、泰国、柬埔寨、缅甸、越南、印度尼西亚等国家的学生以及歌手同台演唱，以歌会友，以歌传情。

此次电影音乐节是中国—东盟(南宁)文化月系列活动之一，以电影文化为主题，带来多元化音乐风格表演，展现多国文化亮点，旨在促进中国与东盟各国的艺术交流。

12月17日晚，黎道重(中)与其他越南留学生演唱歌曲《坡上的榕树》。韦佳秀 摄

黎道重身着一件藏蓝色的越南传统服饰，在当晚的舞台上演唱越南歌曲《坡上的榕树》。“这首歌在越南很受欢迎，我想通过这个舞台，把我们国家的服饰和音乐展示给大家。”他说。

“我的中国朋友还让我教他唱这首歌，他对越南音乐和越南文化有兴趣，这让我很意外也很开心。”黎道重称，在活动彩排过程中，他不仅结交到中国朋友，还与柬埔寨、印度尼西亚的歌手成了“老友”。“音乐是我们共同的爱好，我们聊喜欢的音乐、学习和生活，相处得很融洽。”

来自泰国、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚的学生还分别演唱了自己国家的歌曲，让现场观众沉浸式体验东南亚文化魅力。

广西民族大学校园十大歌手梁靖涵也在当晚的表演之列。“通过这个电影音乐节，我和东盟国家的留学生有了交流。我们因为音乐聚集在一起，有共同话题可以聊，音乐把我们之间的距离拉得更近了。”

此次电影音乐节还融入广西本土知名乐队——永夜极光乐队带来的原创歌曲《最纯真告白》《寄向开普勒》，以此促进不同文化之间的交流和融合。“很高兴参加这个活动，我认为不同国家之间的文化交流和碰撞，会给音乐创作带来灵感，带来启发。”永夜极光乐队主唱吴睿说。

吴睿表示，受到东南亚文化的影响，乐队在创作《寄向开普勒》这首歌时，融入了缅甸、老挝等国家的音乐元素。“希望我们的表演能够带给观众不一样的音乐体验。”

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