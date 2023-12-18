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云南交通职业技术学院：围绕地方发展 服务产业集群

2023年12月18日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：云南交通职业技术学院：围绕地方发展 服务产业集群

近日，“2024届经济管理类毕业生岗位实习暨就业双选会”在云南交通职业技术学院举行。

为满足毕业生的不同求职需求，这场招聘会开设了“简历门诊”“宏志助航”学员服务点及政策宣传服务站，由职业规范与就业创业校院两级导师和辅导员对毕业生进行“一对一”简历指导。

据了解，云南交通职业技术学院有12个二级学院、5个产业学院、7个经济实体和多种职业技能培训机构。近年来，该校形成了集学历教育、职业培训、技能鉴定、技术研发于一体的办学格局。

记者了解到，连续三年来，云南交通职业技术学院学生就业率超过97%，物流管理、汽车运用与维修技术、道路桥梁工程技术、城市轨道交通运营管理、地下与隧道工程技术、城市轨道交通机电技术等专业被教育部评为骨干专业，并且这些专业的毕业生最受企业欢迎。

“近年来，我校围绕云南发展实际，着力建设产业学院。”云南交通职业技术学院相关负责人介绍，学校以服务产业集群为宗旨，依托优势特色专业，与科大讯飞股份有限公司、中兴通讯股份有限公司等知名企业成立5个产业学院，开展现代学徒制探索、建设产教融合型企业项目，整体成效显著。2021年，学校“基于‘三融合二结合’现代学徒制建筑类技术技能人才培养”案例，成为教育部产教融合校企合作典型案例。

不仅如此，学校还聚焦职教特色，采用多种手段提升师生技能，推进“赛建融合”“赛教融合”“赛学融合”“赛治融合”教学改革，搭建“课堂教学、专项能力、说课、技能大赛”四维度循环式竞赛体系。目前，学校“双师型”教师占专业课教师的60.8%，该校也成为国家级职业教育“双师型”教师培训基地。

目前，该校所属的国家职业技能鉴定所、云南省交通勘察设计研究院、云南交通土木工程检测研究中心等，先后参与云南省怒江、马关、云龙、河口等多地农村公路设计，以及怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设。通过实施各类项目，该校积极培养人才、促进学生创业创新，为促进区域经济社会高质量发展作出了有益探索。

(记者 赵汉斌)

(责编：郝孟佳、李昉)

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