原标题：扬州职大电汽学院：培育能工巧匠 实现精准就业

近日，记者从扬州市职业大学电气与汽车工程学院（以下简称扬州职大电汽学院）了解到，近三年来，该院累计为地方培养高素质技术技能人才800余人，毕业生年均就业率高达99.98%，企业满意率93.2%，专业对口率72.1%。

这些毕业生绝大多数在扬州市的天嘉智能装备制造有限公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司等行业头部企业，以及江都永坚有限公司等专精特新企业实现一次性精准就业。

扬州职大电汽学院的一大特色是让人才培养与产业需求无缝对接。近年来，扬州职大电汽学院聚焦区域高端装备制造领域产教融合、校企合作的机制创新，通过“双链融合、育训一体、研创互促”，不断增强职业教育对区域产业建设的支持力和贡献度。

“我们围绕区域制造业‘数字化’发展需求，紧扣‘制造+数字’人才培养要求，通过与扬州市龙头企业、行业骨干企业合作共建产业学院，推进从松散联结式校企合作向实体嵌入式产教融合转型，实现专业与产业精准对接，打通高质量人才培养链与产业需求链的‘最后一公里’。”扬州职大电汽学院负责人陈久松说。

记者了解到，面对产业发展新需求，该院建立校企共同调研机制，成立课程开发工作小组，结合现场工程师培养计划，面向装备制造产业链职业岗位能力需求，遵循学生学习能力递进路径，建立模块化专业课程标准，推进课程与岗位精准对接。

扬州职大党委书记马顺圣介绍，电汽学院以“企业共性需求+校企合作开发”为驱动，结合企业生产的教学场景，联合区域头部企业，共建“AI+智能制造”生产性实训基地，打造产教融合集成育才平台。

同时，电汽学院还建立“双场互融”教学模式运行机制，通过校企“双导师”教学形式实现协同育人。基于企业新技术、新工艺、新规范，该院将“真产品、活案例”转化为典型教学项目，让平台项目融入课程模块，推行“学习场”与“工作场”双向互融，以学生为中心，实践“情境设计—项目引领—分析问题—自主学习—解决问题—评价反馈”系统循环教学。

扬州职大电汽学院的另一大特色是用“双导师”制提升学生创新思维。近年来，该院建立一批大师工作室，将工匠大师引进校园，为学生传授技艺。

“我们通过引进高层次技术技能人才，打造‘大师引领、能教会赛’的结构化教学团队，推动教师融入平台，长驻企业，开展项目教学，将劳模精神、工匠精神融入课程、渗透教学。”马顺圣说。不仅如此，该院还建设“产创研学”教研过程的平台载体，积极培育学生创新意识。

此外，该院根植新技术、新方法、新工艺，打造了“学创工坊”，开展“科研+育人”传承行动、“项目+实践”创新行动，通过高年级指导低年级的“阶梯式导生制”形式，引导学生开展创新实践。同时，该院还面向“学创工坊”学员开放科研课题，让学生的毕业设计与学校的科研项目相融，让科教融汇走深走实。

值得一提的是，该院与沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院、江苏新扬新材料有限公司等单位深度合作，激活了人才培养的内生动力和外部活力，毕业生中先后涌现出大众汽车“全球最佳学徒工”刘争国，江苏省技术能手、扬州市青年岗位能手张华翔等一批“能工巧匠”。

(实习记者 李诏宇 通讯员 高 艳 梁孝梅 孙嘉隆)

(责编：郝孟佳、李昉)