原标题：克职院：将课堂“搬进”厂房

走进实训厂房，一台台精馏塔映入眼帘，真实还原了化工产品分离和提纯工段的工作现场，老师们边演示边讲解操作要点，学生们在反复练习中提升能力……这是近日记者在新疆克拉玛依职业技术学院（以下简称克职院）石油化学工程分院学生日常课堂上看到的场景。

将课堂“搬进”实训厂房，促进学生毕业与就业“无缝对接”是克职院深化校企合作、推动产教融合的一个缩影。

多年来，克职院坚持面向现代化产业培养创新人才，积极搭建校企协同育人创新平台，逐渐探索出具有学校特色的职业教育人才培养模式。

建校至今，该院已累计培养6万余名扎根边疆、服务新疆地方经济发展的高素质技术技能型人才，成为新疆石油石化工业技能人才培养的摇篮。

吸纳高水平人才任教

每隔一段时间，大国工匠、全国劳模、中国石油集团公司首席技师谭文波就会走进克职院的课堂，和学生们分享工作领域的前沿技术与信息，聊聊工作心得，探讨人生理想。

2021年9月，谭文波在克职院成立了“谭文波技能大师工作室”，长期帮助克职院建设石油工程技术专业教学资源库，积极推动克职院“双师型”团队建设工作。

克职院吸纳五湖四海的人才进学院任教，推动教育教学理念迭代升级。现如今，油田专家肉孜麦麦提·巴克、薛魁等一大批技能精湛的人才都已加入克职院的教师队伍。目前，克职院已建立1个市级技能大师工作室和8个院级技能大师工作室，拥有全国石油和化工教育优秀教学团队3个；多位教师荣获“黄炎培职业教育杰出教师奖”“全国石油和化工教育教学名师”等荣誉称号。

共建产教融合实训基地

迪里亚尔·玉苏普卡地尔是新疆发展宏业能源科技有限公司的钻井工程师。别看他年纪轻轻，在团队中的威信却不低，同事们很喜欢和他探讨技术难题。迪里亚尔·玉苏普卡地尔告诉记者，他的快速成长得益于母校克职院的教育和培养。

长期以来，克职院不断提高人才培养与产业发展的匹配度，将生产实践环境“搬到”课堂，通过工作任务式实践教学持续提高学生的就业竞争力。通过聚焦产业上中下游核心技术，克职院不断培养学生的实践能力，让越来越多学生受益，实现毕业与就业“无缝衔接”。

依托重点专业群，克职院已建成国家级石油和石化专业群虚拟仿真实训基地、自治区级燃气运营及管理产教融合实训基地、院级产教融合实训基地、校外产教融合实训基地共51个。这些实训基地高度还原工作场景，让学生们在入职前就积累了工作经验。

通过在校期间的技术学习、在实训基地的实践锻炼和工作后的持续努力，工作6年的雷捷已成为新疆中泰纺织集团库尔勒纤维公司质检中心副主任级工程师。他还先后获得“全国石油化工行业优秀人才”“全国纺织行业技术能手”等荣誉称号。

雷捷只是克职院众多优秀毕业生的一个代表。近3年来，克职院毕业生在石油石化、机械电子等行业的就业人数达到3371人，占3年内毕业生总人数的44.42%。

提升学生综合素养

近年来，克职院紧密围绕克拉玛依市“一主多元”发展思路，与区域内中大型企业合作共建现代产业学院，实施校企“双主体”育人，持续提高人才培养质量，实现“招生即招工”。

前不久，中国马术协会到克职院进行考察。该协会负责人表示，中国马术协会将协助克职院完善实训基地建设，助力克拉玛依发展集养马育马、赛事休闲、人才培养于一体的产业链，带动当地文旅产业发展。目前，克职院已建成新疆古道马术产业学院、天成西域地质工程学院、协鑫能源学院、华清汽车学院等5个现代产业学院。通过让学生提前参与企业的真实项目，该校提升学生的实践能力和综合素质，努力提高学生的就业率。

克职院还鼓励教师和相关企业合作开展科研项目，将科技成果转化为实际生产力，推动产业升级，提升企业的行业竞争力。截至目前，该学院已与相关企业合作开展15项科研项目并取得丰硕成果，为企业高质量发展注入新动能。

(通讯员 郭雪梅 陈保锁 记者 朱 彤)

(责编：郝孟佳、李昉)