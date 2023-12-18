原标题：传统文化成为网文出海新引擎

在日前举办的2023中国网络文学论坛上，中国作协网络文学中心发布了“网络文学国际传播项目”。入选该项目一期的《雪中悍刀行》《芈月传》《万相之王》《坏小孩》4部网络小说，被翻译成4种外语向全球进行推介。在这4部网络小说中，传统文化题材的占3部。

据统计，入选作品外语版自10月陆续上线海外各大平台以来，已创下数千万次阅读量，海外用户订阅量还在持续高速增长。

中南大学网络文学研究院院长欧阳友权分析，近年来，中华优秀传统文化在赓续传承中发扬光大，彰显出强大的生命力、凝聚力、影响力，备受海内外瞩目。这几年出现的优秀网络文学作品，都注意汲取传统文化滋养，让民族文化精髓成为作品的价值基因。很多作品之所以在海外叫得响、传得开，也是因为它们具备新型传媒和东方故事的双重力量。

据《芈月传》作者蒋胜男观察，以前出海的网文也带有传统文化的元素，但大多表现在写作技巧和语言修辞上。这些年来，越来越多作者朝着传统文化的内涵更为纵深地开掘，把中华传统文化完整充分地展示给读者，这样的作品显然更具有生命力、传播度。

中国社科院文学研究所发布的《2022中国网络文学发展研究报告》显示，非遗、国风题材作品是近期网络文学创作中的热点与亮点，阅文平台2022年有超5万名签约作家主动将非遗元素化用到作品中；越来越多的海外用户通过网文阅读深入了解中华传统文化和当代中国的时代风貌。

2022年9月，16部网络文学作品还被大英图书馆收录。纵观这些作品，内核都离不开中华优秀传统文化：《画春光》以瓷器文化为底色，描写了“玲珑剔透万般好”的瓷之精妙；《掌欢》状写了一道道传统美食，展现了“色香味俱全”的食之美妙；《猎赝》以文物修复为题材，刻画了“千波刀”“随形补缺法”等技之巧妙……

由网络小说改编的动画电影《全职高手之巅峰荣耀》在日本上映的消息一经宣布，即登上日本网络平台热搜榜第四名。为了让更多受众能理解该片的网络竞技词语，当地网站还专门推出了《用语解说》栏目。在泰国，“现象级IP剧”《花千骨》热播期间，社交媒体上掀起“眉间一点红，媚眼桃花飞”的妆饰热潮。

琴棋书画剑，诗书茶酒花。传统文化正成为网文创作的素材库、网文出海的新引擎。00后创作者闻石天慈以二十四节气为主线，创作了《海晏河清四时天》，“我想把传统农耕智慧讲给全球读者”；谢漠兮创作的《枕水而眠》，把中国国画贯穿始末，传统文人笔墨意趣跃然纸上；罗方红在作品中传承茶艺，小说《茗门世家》让中国茶香氤氲世界……在历史经纬中提炼主题，从传统文化中萃取题材，网文出海帆更鼓了，力更足了，行得更稳了。

（记者 刘江伟）

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