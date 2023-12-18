原标题：中国体育文化展全国巡展启动

“体育力量 中国精神”中国体育文化展全国巡展启动仪式日前在清华大学举行。

“体育力量 中国精神”中国体育文化展是“中华体育精神颂”项目的重要内容。展览全景式回顾了新中国体育事业的发展历程和辉煌成就，重温那些印刻在中华民族记忆中的动人体育场景。展览分为“奋斗新时代 体育谱华章”“无畏向前 时代强音”“全民健身 燃动中国”“后浪逐梦 少壮国强”“非凡冬奥 共向未来”等板块，以图片、海报为主要形式，生动诠释了以“为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结协作、顽强拼搏”为主要内容的中华体育精神。

清华大学党委副书记过勇表示，清华大学将以此次巡展为契机，继续弘扬“无体育，不清华”的理念，培养更多德智体美劳全面发展的栋梁之材，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

国家体育总局副局长张家胜表示，中国体育文化展全景式展现新中国体育事业的发展历程，特别是党的十八大以来中国体育取得的辉煌成就，展示、颂扬中华体育精神的丰富内涵、生动气象，以体育为纽带，展示可信、可爱、可敬的中国形象。

乒乓球奥运冠军樊振东、花样滑冰冬奥冠军韩聪参加当天的活动并分享了自己的体育故事。他们结合在赛场上胸怀祖国、不畏挑战、超越自我的经历和感悟，诠释了对中华体育精神的理解，激励青年学子更加奋发有为、报效祖国。

本次活动由中国奥委会新闻宣传部主办，清华大学体育部、中国体育新闻工作者协会等承办。接下来，展览还将走进全国高校、社区、企业等进行巡展。（记者王东）

(责编：李昉、郝孟佳)