人民网北京12月15日电 （记者孙竞）为赓续法学学术传统，传承中华法治精神，共同探索建构中国自主的法学知识体系，由中国政法大学主办的“钱端升法学研究成果奖颁奖大会暨法治中国论坛：建构中国自主的法学知识体系”日前在京举行。

第八届钱端升法学研究成果奖共评选出获奖成果42项，其中一等奖2项、二等奖8项、三等奖22项、提名奖10项。第九届钱端升法学研究成果奖共评选出获奖成果37项、其中一等奖2项、二等奖10项、三等奖25项。

北京师范大学教授、第九届钱端升法学研究成果奖一等奖获得者高铭暄作为获奖代表发言。他表达了对恩师钱端升先生的怀念，回忆了从教治学中与政法大学的温馨往事，期待与法学界同仁继续深入研究阐释工作，不断推动新时代法学研究和理论创新。

在法治中国论坛上，中国法学会党组成员、学术委员会主任、钱端升法学研究成果奖奖励委员会主任张文显从建构中国自主的法学知识体系战略任务的提出及其意义、如何推进中国自主的法学知识体系的建构、近期高校建构中国自主的法学知识体系的具体工作三方面分享研究体会，表示该命题是新时代具有基础性、统领性、先导性的重大命题，呼吁各界专家学者参与到相关工作之中。

中国法学会副会长、教育部高等学校法学类专业教学指导委员会主任委员、钱端升法学研究成果奖奖励委员会主任徐显明表示，钱端升法学研究成果奖以鼓励创新为目的，阐释了法学理论创新的过程和环节。他强调，要将建立自主的法学知识体系和新法学的建设结合起来，统筹推进涉外法治人才培养和自主法学知识体系建设。

中国政法大学党委书记胡明表示，近年来，学界全面总结新时代法治领域实践创新、制度创新和理论创新成果，推动理论研究成果向课程体系、教材体系、教学体系转化，不断提炼标识性学术概念，为构建中国自主的法学知识体系作出了学术探索、打下了坚实基础。他指出，围绕“构建中国自主的法学知识体系”展开学术讨论，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，探索构建中国特色法学话语和叙事体系，将有助于研究阐释更多融通中外的新概念、新范畴、新表述，更加鲜明地展现中国法治故事及其背后的思想力量和精神力量。

据悉，“钱端升法学研究成果奖”是在中国政法大学倡议下设立的全国性重要省部级法学研究奖项，自2006年设立以来，至今已举办九届，目前是我国法学研究领域最具权威的奖项之一。该奖项旨在纪念我国当代著名政治学家、法学家和教育学家钱端升先生对我国法学研究的重大贡献。

(责编：李昉、熊旭)