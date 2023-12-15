人民网北京12月15日电 近日，北京市密云区教委举办首届“云教论坛”，围绕“聚焦内涵发展 深化改革创新，推动中小学教育系统性跃升”主题，涵盖学校治理、教育科研、学科研修等10个领域，20余名干部、教师在主论坛、分论坛登台面向全区中小学干部教师开讲。

北京市朝阳区实验小学密云学校党支部书记、校长徐国文介绍，学校以市级党建课题为依托，突出对思政课育人方式改革的引领和指导，整合教育资源，以培训、文化建设、“一日课程”、班会改革、跨学科学习为抓手，创新德育路径。密云区河南寨中学党支部书记、校长张明静介绍，学校构建“五维并进”科研机制，通过“行动—反思—再行动—再反思”过程，提升了教师的教育教学质量，促进了教师的专业成长。

北京师范大学密云实验中学从2017年开始进行课堂教学改革，这六年来北实的课堂、老师、学生有了哪些变化？副校长王欣介绍，学校自2017年开始了“生动课堂、生动思维课堂、生动思维智慧课堂”三轮课堂模式进阶行动，师生经过三轮课堂教学改革，产生了自外而内的改变，老师关注的核心从知识到人、从教到激发、从内容向能力向素养开始转变；学生从被动向主动、从浅表向兴趣、从德育管理行为向良好学习习惯开始转变。

“教备组活动的实质就是解决教学中的真问题。”北京市特级教师、密云区第二小学教备组组长马丽在交流中强调，教研活动遵循两个原则：一是改变，改变传统教学方式，努力将“讲堂变学堂”，着力研究学生怎样学的问题；二是两个“不讲”，看书能懂的知识不讲，合作能解决的问题不讲。课上师生、生生的学习活动指向深度思考与思维碰撞。

密云区教委副主任吴明奎介绍说，“云教论坛”是教育教学展示月以及教育强区经验的总结梳理与延伸提升，希望能在成果梳理的同时剖析教育教学方面存在的主要问题，以问题解决的方式推动学校发展。下一阶段，密云区将在坚持已有宝贵经验和先进做法的基础上，稳步推进“课堂教学改革提升、学生学习能力提升、阅读表达提升、美丽少年培育提升、综合素质评价提升、课程建设提升、数字化赋能教育教学提升和拔尖创新人才培养”等“八大行动”，让每一个行动都能取得很好的效果。

密云区委教育工委书记张文亮表示，多年来，密云教育人始终坚守为党育人，为国育才这样的初心使命，深化教育领域的综合改革，落实立德树人的根本任务，夯实教育强国基点的生命线，学校有内涵了、教改有实效了、学生有发展了。今后，密云全体教育人要将“云教论坛”做成密云教育的品牌，在实现密云教育系统性跃升与高质量发展的征程当中，贡献自己的智慧和力量。（李昉、实习生朱彦初）

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