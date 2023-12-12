人民网北京12月12日电 （记者郝孟佳）第十三届全国高校“模拟市长”大赛全国总决赛10日在中央财经大学举办。本届大赛于7月启动，共吸引了来自全国四十余所高校的200余支团队报名参赛，经过层层筛选，共有11所高校的12支队伍会师总决赛。最终，中央财经大学的“应权通变队”和四川大学的“早干嘛了队”获得全国总决赛团队一等奖。

中央财经大学党委书记何秀超表示，希望通过大赛引导广大青年学子从“市长”视角出发，发现、关注并审视经济、社会和科技等领域的焦点问题，运用所学知识提出解决对策，增强为民情怀，培养为政能力。

据了解，大赛分为“团队展示与答辩”与“‘市长’终极PK”两个环节。在“团队展示与答辩”环节，各参赛团队用视频展示团队情况及研究议题，以角色扮演等形式进行情景演绎、模拟调研和政策制定过程并进行现场答辩。

第十三届全国高校“模拟市长”大赛全国总决赛现场。学校供图

记者发现，各个团队选择的议题涉及旅游、招商引资、地摊经济、自建房管理、互助养老等方面。如中央财经大学的“应权通变队”以产权为研究视角，回溯单位大院的变更机理，探寻大院更新困境的成因，寻觅大院更新动力。四川大学的“早干嘛了队”以成都市为例，基于目前人才优惠政策中对城市特性与人群差异的忽视引发的资源浪费问题，着眼城市品牌建设的软实力运营，探索适宜的青年发展型城市异乡青年安居策略。

在“‘市长’终极PK”环节，各位“学生市长”各抒己见，回答了采取何种措施扩大就业，特别是帮助年轻人就业的问题。有的“市长”以三个基本盘为切入点进行分析；有的从增量、存量、服务对象三个层面展开论述；有的聚焦政府工作，主张为年轻人创造更多工作机会；有的关注青年心声，从年轻人的心态入手解决就业问题。

本届大赛评审委员会主席，北京大学城市治理研究院秘书长、创始副院长孙宽平现场点评：“学生们对城市发展有见解，对国家社会发展有关切和担当，希望大家继续提高总体解决问题的能力，更好地理解问题，完善对策建议的科学性和可操作性。”

据悉，本次大赛由中国管理现代化研究会政府战略与公共政策研究专业委员会、中央财经大学政府管理学院主办，中央财经大学“未来公务员之家”德育示范基地、公共管理研究会承办。

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