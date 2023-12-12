人民网北京12月12日电 （记者李昉）近日，中国人民大学印发《中国人民大学人才岗位聘任管理办法（试行）》及相关文件。中国人民大学党委书记张东刚指出，人才是推动学校事业高质量发展的第一资源。通过深化人才发展体制机制改革，营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好氛围，才能为各类人才提供大有可为、大有作为的发展环境。

据了解，新的人才岗位体系聚焦名家大师和战略科学家、学术领军人才、青年拔尖人才、青年储备人才四个层次，在吴玉章学者系列设置资深教授、高级讲席教授、讲席教授、特聘教授、青年学者5级岗位，同时针对优秀青年人才设置青年英才岗位，搭建起定位明确、梯次合理、衔接紧密的人才成长通道，使不同人才群体在不同成长阶段都能获得适应其发展的政策支持。

学校持续深化人才评价制度改革，坚持质量导向、强化综合评价，形成了涵盖人才培养、科研获奖、科研发表、科研项目、学术声望、社会服务、文化传承创新、国际交流合作八个维度的《中国人民大学人才综合评价指标体系》，涉及相关指标200余项，着力拓宽业绩成果形式，并基于该体系科学制定评价标准，同时充分尊重学科差异，强化过程管理。

同时，为营造有力量、有温度、有情怀的人才发展环境，学校出台了一系列政策，包括强调青年人才的选聘和培养，给予青年人才更多信任、更大帮助和更强支持；适当放宽女性教师申报人才岗位的年龄限制，允许生育延期考核；充分考虑援疆援藏援青援滇等教师实际情况，允许延期考核；对可能面临解聘的教师提供一年的离职缓冲期等，以此确保优秀人才能够在无后顾之忧的环境中施展才华、成就梦想。

中国人民大学马克思主义学院教授刘建军表示：“这次改革为教师潜心育人、安心治学提供了充分保障，有助于持续调动激发高层次人才的创造性主动性积极性，希望有更多优秀教师脱颖而出、尽展才华。”

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