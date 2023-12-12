人民网北京12月12日电 日前，《中国创新人才发展报告（2023）》发布会暨科技创新人才与创新高地建设研讨会在首都经济贸易大学召开。会上，《中国创新人才发展报告（2023）》发布。据悉，该书是我国创新人才发展的首部蓝皮书，旨在为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供决策参考。

北京市人民政府副秘书长韩耕在致辞中谈到，人才蓝皮书的一系列研究数据及政策建议，将为北京国际科技创新中心建设提供人才需求和发展的有力促进和保障，为北京市加快建设成为具备国际一流竞争力的科技创新中心提供智力支持。希望与会专家学者围绕科技创新人才发展和创新高地建设，提出更多针对性建议和举措，努力推动北京率先建成高水平国际科技创新中心城市。

首都经济贸易大学党委书记王文举在致辞中表示，《中国创新人才发展报告(2023)》汇聚了全国专家资源。学校将一如既往地搭建高水平的理论与实践交流平台，大力促进政、产、学、研在人才学领域的交流、分享与合作，为我国加快建成世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

北京市人才工作局副局长于海蛟在致辞中表示，建设高水平人才高地，是党中央赋予北京的光荣使命和重大责任，是实现国家科技自立自强、解决关键核心技术难题的重要举措。首都北京在高水平人才高地建设上具有得天独厚的优势。希望以此次会议为契机，为北京高水平人才高地建设和首都人才事业发展贡献力量。

北京市社科联党组成员、副主席、市社科规划办副主任崔占辉提出，本篇报告的出版发行，为北京加快推动国际科技创新中心建设提供了决策参考。未来，市社科联、市社科规划办将继续支持北京市经济社会发展政策研究基地建设发展，为强化建设世界重要人才中心和创新高地研究贡献力量。

会上，蓝皮书主编、首经贸劳动经济学院教授、北京市经济社会发展政策研究基地主任何勤介绍了《中国创新人才发展报告（2023）》蓝皮书的研究框架。她提到，未来蓝皮书将在关键核心技术与科技领军人才、创新驱动与青年科技人才等领域开展持续性研究。

在主旨报告环节，清华大学经济管理学院教授、博士生导师陈劲，首经贸党委副书记徐芳，中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副主任、教授、博士生导师赖德胜，复旦大学管理学院教授、博士生导师姚凯分别以《高水平科技人才成长评价与规律》《加快世界重要人才中心和创新高地建设》《人力资本密度与创新高地》《上海人才高地建设与人才双循环体系》作专题报告。

据介绍，本次会议由首都经济贸易大学北京市经济社会发展政策研究基地、劳动经济学院等联合举办，同期还举行了专家与谈、圆桌论坛环节。来自全国各地的专家、学者聚焦“创新人才与创新高地建设”“蓝皮书的意义与未来”等话题展开深入研讨。（李依环、实习生朱彦初）

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