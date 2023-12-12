原标题：青年科技工作者畅谈培育新质生产力

对于“新质生产力”这一新提法，中国青年科技工作者协会理事、北京氪星创服信息技术有限公司董事长董博一点也不担心青年人“说不出东西”。

12月10日，董博作为主持人和5位青年科技工作者走上第四届中国青年科技工作者日活动讲台，共同探讨“培育新质生产力”。

第一个问题是道“开胃菜”：谈谈各自从事的研究对培育新质生产力有何意义。

第十六届中国青年科技奖获得者、清华大学教授张强打开了话匣子。与此相似的问题，12年前就萦绕在他脑海中——2011年，他离开德国马普协会弗里茨—哈伯研究所回国任教。途中，他一直在思考，做什么研究更有意义？

当时，新能源汽车是新兴产业。能源材料出身的他选择了做金属锂电池。他决定：把电池做到极致，为国家未来10—15年的发展做好“能源”储备。

“新质生产力这一新提法体现出国家发展到当前阶段对于创新的迫切需要。要用科技提升产业质量，以创新赋能科技转化为生产力。”张强说。

“在新型现代飞机研制过程中，要用到很多新材料、新工艺、新技术。”参与设计了C919大型客机、AG600水陆两栖大型运输机的中国青年科技工作者协会航空科普专家赵东阳表示，要不断研究开拓，深耕飞机生产研制领域，将新质生产力应用于飞机研制，努力让我国飞机赶超世界水平。

第二个问题邀请青年人“谈经验”：在研究中培育新质生产力需要什么能力与素质。

实践能力与创新能力是中国科学院信息工程研究所研究员李书豪给出的两个关键词。他认为，实践能力指做有用的研究，满足国家需求，解决实际问题；创新能力指做有创新的研究，在技术上有所突破。从事网络空间安全领域研究的青年工作者更应具备这两项能力。

北京脑科学与类脑研究中心独立研究员李莹结合自身经历谈道，人工智能是近年来“出圈”的新技术，她在博士学习期间并没有涉猎，如今研究中却十分需要与之相关的知识。因而，她认为在一个领域深耕的同时，也要保持广阔的视野，与时俱进学习新技术，并将之整合到自己的研究领域当中。

第三个问题邀请青年人“提建议”：谈激发青年伙伴参与前沿技术研究需要怎样的创新环境。

2019年“科学探索奖”获得者、北京大学教授杨玉超表示，要给青年人充分的信任。回忆一路成长经历，杨玉超认为“信任”是激励自己取得成功的重要因素。“2017年我承担了科技部国家重点研发计划下的一个青年科学家项目。那时我刚回国两年，还是一个科研小白。”他说，国家把如此重要的项目交给年轻人，让自己深受鼓舞。“国家高度信任我们，又为我们创造了这么好的科研条件，我们要加倍努力去回报国家。”

张强也认为，需要给予青年人才更多“挑大梁”的机会。同时，也要包容青年人在科研上的失败。

李莹说，要搭建桥梁，让青年人有充分接触各行各业科技人员的机会，帮助青年人扩大视野，“打开新世界的大门”，潜移默化地帮助他们选择更热爱、更有应用前景的科研方向。

5位青年科技工作者寄语青年伙伴，要把国家重大需求和产业急需紧密结合，把自己的科研工作融入国家科技发展浪潮，用实际行动助力高水平科技自立自强。（记者 孙 瑜）

(责编：李昉、孙竞)