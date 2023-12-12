人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

用好用足自主权 推动课程改革更深入

2023年12月12日08:41 | 来源：光明日报
小字号

原标题：用好用足自主权 推动课程改革更深入

“长短课”“大小课”课程改革悄然流行，各地结合实际积极探索落地方案，形成了一系列创新成果。此类课程改革缘起于全国大课改的时代背景，关注课程的时间、规模等要素，从优化学时、改变学程着手带动课程改革、开发与创新，目的在于提高学生学习效果和学校的教学效率，本质是学校通过课程自主权的有效实施，来实现课程统一性、规范性和特色性、专业性的结合。

巩固和扩大“长短课”“大小课”改革成效，关键在于落实好学校的主体责任，核心在于用好用足课程自主权。用好用足课程自主权，要在以下几个方面下功夫：

一是强大的课程管理领导力。“长短课”“大小课”灵活运用排课时间空间，调配和优化教学时长，研制“新课表”，用好“新标准”，深度调集课程内容、教学方式、教师队伍等资源，需要强大的课程领导力和资源调配能力作为支撑。学校要不断提升对课程价值的洞察、理解和规划能力以及对课程建设的影响力，要具备大胆实践的勇气、前沿创新的理念，在充分尊重教育规律、服务教育教学目标的基础上，以战略引领、科学管理和周到服务为改革做好保障。

二是专业的教师教学自主力。教师是开好“长短课”“大小课”的关键力量，也是课程改革的第一责任人。要从教学意识、教学权力、教学能力上全力保障教师的专业发展和专业实践，为“长短课”“大小课”改革打好实践基石。首先，要健全教师发展体系，为教师的职业成长和能力提升提供环境与支持，不断提升教师对教学、学生、学科特色和规律的理解与认识，不断强化其对教育、教学的热爱，提升驾驭本学科教学的专业技能。其次，要建立和完善教师自主教学的保障监督机制，在坚持执行国家课程标准的前提下确保教师对教学内容、教学方式、教学评价和教学研究的自主选择权，从而确保“长短课”“大小课”实施的灵活性和适切性。最后，要塑造良好的“长短课”“大小课”课程改革文化氛围，畅通家长委员会和专家参与的渠道，积极发展民主参与、协同育人的校园文化。

三是科学的课程规划设计力。“长短课”“大小课”实施的核心是课程规划设计的科学性。由于课程内容、时长的调整，课程形态看似纷乱繁杂，但其内在逻辑仍然在于科学精准实施课程，服务于课程目的的有效实现。因此，学校的管理团队和教师团队，要打破常规的教学管理方式与方案，努力探索运用动态选课、频繁走班等课堂新形态，科学规划课程流程，确保不同形态、不同规模、不同时长的课程能够并行不悖、有序运行，更好地满足学生个性化、多样化需求，更好地确保教师实施课堂教学。同时，还要积极开展基于课时改革的专题研究与培训，通过跨校教研和学区教研机构开展多样、深入的教学理论与实践研究，不断提升“长短课”“大小课”的开发、设计、规划、实施能力。

四是有效的数字赋能执行力。教育数字化是新时代教育改革的内生性动力，是用好教学自主权的重要协同工具。要灵活、有效运用数字化工具与技术赋能“长短课”“大小课”的实施，在精准教学、学习行为分析、混合式教学实施、发展性教学评价等方面，为课程实施和课程模块优化提供数据和信息系统支撑。同时，教师要不断提升数字化教学素养和能力，将教师的数智素养与“长短课”“大小课”实践相结合，推动教育教学改革深入开展。

（作者：周详，系中国人民大学评价研究中心研究员,教育学院副教授）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部