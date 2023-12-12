原标题：用好用足自主权 推动课程改革更深入

“长短课”“大小课”课程改革悄然流行，各地结合实际积极探索落地方案，形成了一系列创新成果。此类课程改革缘起于全国大课改的时代背景，关注课程的时间、规模等要素，从优化学时、改变学程着手带动课程改革、开发与创新，目的在于提高学生学习效果和学校的教学效率，本质是学校通过课程自主权的有效实施，来实现课程统一性、规范性和特色性、专业性的结合。

巩固和扩大“长短课”“大小课”改革成效，关键在于落实好学校的主体责任，核心在于用好用足课程自主权。用好用足课程自主权，要在以下几个方面下功夫：

一是强大的课程管理领导力。“长短课”“大小课”灵活运用排课时间空间，调配和优化教学时长，研制“新课表”，用好“新标准”，深度调集课程内容、教学方式、教师队伍等资源，需要强大的课程领导力和资源调配能力作为支撑。学校要不断提升对课程价值的洞察、理解和规划能力以及对课程建设的影响力，要具备大胆实践的勇气、前沿创新的理念，在充分尊重教育规律、服务教育教学目标的基础上，以战略引领、科学管理和周到服务为改革做好保障。

二是专业的教师教学自主力。教师是开好“长短课”“大小课”的关键力量，也是课程改革的第一责任人。要从教学意识、教学权力、教学能力上全力保障教师的专业发展和专业实践，为“长短课”“大小课”改革打好实践基石。首先，要健全教师发展体系，为教师的职业成长和能力提升提供环境与支持，不断提升教师对教学、学生、学科特色和规律的理解与认识，不断强化其对教育、教学的热爱，提升驾驭本学科教学的专业技能。其次，要建立和完善教师自主教学的保障监督机制，在坚持执行国家课程标准的前提下确保教师对教学内容、教学方式、教学评价和教学研究的自主选择权，从而确保“长短课”“大小课”实施的灵活性和适切性。最后，要塑造良好的“长短课”“大小课”课程改革文化氛围，畅通家长委员会和专家参与的渠道，积极发展民主参与、协同育人的校园文化。

三是科学的课程规划设计力。“长短课”“大小课”实施的核心是课程规划设计的科学性。由于课程内容、时长的调整，课程形态看似纷乱繁杂，但其内在逻辑仍然在于科学精准实施课程，服务于课程目的的有效实现。因此，学校的管理团队和教师团队，要打破常规的教学管理方式与方案，努力探索运用动态选课、频繁走班等课堂新形态，科学规划课程流程，确保不同形态、不同规模、不同时长的课程能够并行不悖、有序运行，更好地满足学生个性化、多样化需求，更好地确保教师实施课堂教学。同时，还要积极开展基于课时改革的专题研究与培训，通过跨校教研和学区教研机构开展多样、深入的教学理论与实践研究，不断提升“长短课”“大小课”的开发、设计、规划、实施能力。

四是有效的数字赋能执行力。教育数字化是新时代教育改革的内生性动力，是用好教学自主权的重要协同工具。要灵活、有效运用数字化工具与技术赋能“长短课”“大小课”的实施，在精准教学、学习行为分析、混合式教学实施、发展性教学评价等方面，为课程实施和课程模块优化提供数据和信息系统支撑。同时，教师要不断提升数字化教学素养和能力，将教师的数智素养与“长短课”“大小课”实践相结合，推动教育教学改革深入开展。

（作者：周详，系中国人民大学评价研究中心研究员,教育学院副教授）

(责编：李昉、孙竞)