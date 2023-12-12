原标题：专项监督让课后延时服务更贴心

黄昏的太阳缓缓西沉，将最后一抹金色余晖洒向大地。河南省开封市祥符区纪委监委专项监督检查组来到祥符区第二实验小学，查看课后延时服务落实情况。走进课堂，只见学生们有的在认真写作业，有的在专心读书，有的在仔细聆听老师的一对一指导……

井然有序的课后延时服务，离不开该区纪委监委的监督推动。在该区教体局推行中小学课后延时服务之初，“课后延时服务收费标准是多少”“是否可以自愿参加”等问题成为家长关注的焦点。为及时回应家长关切，该区区委常委、纪委书记、监委代主任关亮主持召开专题会议，部署并成立专项监督检查组，找准监督切入点，延伸监督触角，为课后延时服务提供坚强纪律保障。

“我们前期组织部分学校校长召开课后延时服务座谈会，面向教师和家长群体发放调查问卷，广泛听取意见建议，力求全面真实掌握情况，并要求各学校落实课后延时服务主体责任，明确服务教师岗位职责，确保课后服务工作科学、规范、有序开展。”面对前来走访的专项监督检查组，该区教体局局长郭瑞介绍。

在前期走访的基础上，为助力学生健康成长，专项监督检查组督促区教体局印发《开封市祥符区关于规范中小学课后服务管理的意见》，要求各学校按照“自愿参加、公益惠民、学校为主、公开透明”的基本原则，课后服务时间实行“5+2”制度，组织开展阅读、文体、科普、手工等社团及兴趣活动，不断丰富课后服务内容，优化服务形式，推动提高教育服务质量。

“我家是双职工家庭，以前孩子放学都是送到托管班，现在学校有延时服务，为我们减轻了经济负担；孩子在学校写完作业后，还参加了篮球社团，课后延时服务真是省钱又省心。”在学校门口，一位学生家长高兴地对专项监督检查组工作人员说。

课后延时服务资金涉及的管理环节多，专项监督检查组紧盯重点岗位、重点人员，深入区属中小学开展“嵌入式”监督，督促区教体局及各学校认真履职尽责、严明纪律要求，落实好信息公开，严防出现超标准收费、违规开支等情况。同时，对安全责任落实情况进行监督检查，压紧压实监管责任、主体责任，推动完善安全管理和应急预案，及时消除安全隐患。

据悉，在该区纪委监委的监督推动下，全区175所中小学校已全面推行课后延时服务，参与学生7万余人，参与老师5743人。课后延时服务不仅解决了家长的后顾之忧，还成为促进孩子全面发展、健康成长的重要平台。

（记者 丁 艳 通讯员 王 燕）

(责编：李昉、孙竞)