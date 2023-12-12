原标题：中文为桥 让世界相通相亲

英国伦敦，一名学生在2023年“国际中文日”英国主题活动上展示自己的书法。新华社发

肯尼亚学生在内罗毕大学孔子学院举办的活动上写毛笔字。新华社发

【编者按】

语言是交流的工具、文化的载体，是促进人类文明对话的桥梁。随着中国综合国力和国际地位的不断提升，中国与世界的交往日趋紧密，中文正在走向全世界，逐渐成为跨越国界、开启心灵的一把“金钥匙”。不久前，2023世界中文大会在北京成功举办，让我们在会场内外，听一听各国友人与中文的故事。

中文是中国的语言，也是世界的语言。12月7日至9日，以“中文服务世界，开放引领未来”为主题的2023世界中文大会在京举办。中外有关专家、政府官员、国际组织代表和国际语言文化机构负责人等约2000人参加会议，交流研讨。

1.中文应用日趋广泛

“中文是一种非常热门的语言。我这么说，并不是因为我今天在中国。”世界中文大会现场，俄罗斯莫斯科国立语言大学校长伊琳娜·克拉耶娃的话，赢得了满堂掌声。

近年来，中文标识作为重要的文化景观，日渐成为海外一道风景线。在沙特利雅得机场、俄罗斯谢列梅捷沃机场、泰国素万那普机场、法国戴高乐机场、新西兰奥克兰机场、白俄罗斯明斯克机场等，人们惊喜地发现，中文成为“驻场语言”，机场不仅配有清晰的中文标识，还有中文广播。

中文也逐渐融入各国城市生活。当被问到“纽约的中文标识多吗”这一问题时，美国“曼哈顿中文”联合创始人成大龙表示：“那当然！在一些街区，特别是中国城附近，有很多中文路牌和广告牌，非常有特色。”在波兰首都华沙的国王之路，中国游客时不时会看到中文“珍珠奶茶”字样，走进商铺，波兰人热情地用中文说着“你好”。

北京语言大学教授李宇明近日撰文指出，中文国际应用的领域主要有三个，一是世界各国和地区的语言生活，二是国际组织、跨国公司的中文生活，三是国际会议、国际活动、国际学术刊物等的语言运用。

据了解，中文已成为联合国大会和安全理事会、国际粮农组织、国际民航组织、国际电信联盟、世界卫生组织、世界旅游组织、世界知识产权组织等的官方语言和工作语言。国际航空运输协会等也将中文列为官方语言。在本次世界中文大会上，不少汉学家和外国嘉宾用流畅、标准的中文发言，赢得阵阵掌声。

在国际经贸交流中，中文日益成为一门重要的语言。印度尼西亚雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰介绍，东南亚首条高速铁路、共建“一带一路”的标志性项目雅万高铁，招聘的乘务员都会讲简单的中文，海外中资企业对持有汉语水平考试（HSK）证书、熟悉掌握中文的当地员工需求旺盛，尤其是“中文+职业教育”的人才更加走俏。

随着综合国力和国际地位的不断提升，中国与世界的交往越发密切，中文作为世界语言的价值越发凸显，正以稳健的步伐走向全世界。

2.中文教育蓬勃发展

“语言带我们走向世界。”英国知山大学教学中心主任、孔子学院外方院长马克·斯科菲尔德说，“学习语言能让我们更好地理解对方，这是语言学习的价值。”

在2023世界中文大会的平行论坛之一“各国外语政策及中文学习需求”论坛上，来自泰国、肯尼亚、巴西、英国等23个国家的37名教育主管部门代表、大学校长、中文专业负责人等各界嘉宾，以翔实的数据、生动的讲述，向大家展示了各国中文教育蓬勃发展的现状。

“实现‘让学生热爱中文’的目标要从中小学开始。”冈比亚大学校长赫伯特·塞缪尔·罗宾逊很重视基础教育阶段教授中文的重要性。在他看来，将中文纳入国民教育体系可以为更多中小学生提供中文学习机会，是中文从“热起来”走向“实起来”的重要途径。

2022年,中国和柬埔寨共同签署了《关于合作开展柬埔寨中学中文教育项目的谅解备忘录》，标志着中文正式纳入柬埔寨国民教育体系。柬埔寨教育、青年与体育部政策司政策研究处主任素维查介绍：“未来5年，柬埔寨教授中文的公立学校数量将扩大一倍。”

2017年，罗马尼亚教育部以颁布初中、高中中文教学大纲的形式，将中文纳入初高中学校规定课程体系。罗马尼亚汉学家、布加勒斯特大学孔子学院外方院长白罗米介绍，“下一步，我们还将制定小学中文教育大纲”。

在韩国，贯通小学中学、辐射社会各界的中文教育体系已经形成。韩国世翰大学总长李昇勋提供了这样一组数字：“韩国有34所小学、792所初中、1377所高中，以及3191家小学课外补习班开设了中文课程，107所大学开设了中文专业。”

在泰国，培养高质量的中文人才是现阶段的重要目标。从1988年起，中文就被列入泰国的高考外语科目，目前有82所高校和研究机构开设了中文专业。泰国曼松德昭帕亚皇家师范大学校长琳达·根玛表示：“我们希望各个年级的大学生都能接受优质的中文教育，让他们具备良好的中文沟通能力。”

“中文教育供不应求，我们需要更多的中文教师。”阿根廷布宜诺斯艾利斯大学副校长、孔子学院外方院长巴德里西奥·科内赫罗·欧尔蒂斯在介绍该校附属中学的中文项目时表示，2022年，该校两所试点中学开放申请中文项目时，“（学生）热情程度远超我们的预期，原计划的名额不到1个小时就被大家全部抢空”。

“喀麦隆全国有210所中学开设中文课，中文学习者有2万多名，我们还缺7200位中文教师。”喀麦隆中等教育部汉语教育总督学杜迪介绍，“目前喀麦隆能培养中文教师的学校只有马鲁阿大学高等师范学院一所，我们将继续支持其他师范大学开设中文专业。”

记者从中外语言交流合作中心获悉，截至目前，全球已有160个国家和地区设立了499所孔子学院和793个孔子课堂，190多个国家和地区开展了中文教育项目，85个国家通过颁布法令政令等方式将中文纳入国民教育体系。160多个国家设立中文水平考试考点1300多个，累计考试人数达5800多万人次。据不完全统计，目前海外正在学习中文的人数超过3000万。

3.中文助推文明互鉴

“语言在保护和弘扬文化多样性方面发挥着至关重要的作用。”联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃通过视频方式参加大会并表示，“语言提供了观察世界的‘镜头’，提供了阐释世界的材料。语言是开启学习、提高教育质量、实现社会包容的关键。”

中文是世界上使用人数最多的语言之一，国际中文教育是中国提供给世界的重要公共产品。中文教育可以看作一种路径，要实现的目标是“意通、情通、心通”。

“不同文化的思维方式不同，我们必须了解它们的差异。纠正西方对中国哲学术语的误解，有助于促进文化多样性。”美国夏威夷大学哲学荣誉教授、世界儒学文化研究联合会会长安乐哲表示。

“学习语言为思想交流、对话和理解开辟了道路。”波兰奥波莱省副省长祖扎纳·多纳特-卡修拉不仅表达了多语学习对个人认知、思维创造等方面的重要影响，还特别指出，“在这个世界上，在同一片苍穹之下，语言教育正是文化多样性天然的催化剂，也是社会和人民彼此认识、理解的最佳途径。”

“中文与中国文化息息相关。在如此丰富的历史文化中，学生每多学一点，就会感受到更大的乐趣，想知道的也越来越多。”阿根廷国会大学副校长凯伦·诺维尔分享了高校语言教育的实践与心得。

冈比亚大学校长赫伯特·塞缪尔·罗宾逊表示：“我们不仅从端午节等传统节日中了解中国，也通过我们的特色音乐和舞蹈让中国了解冈比亚。”

中文教育深深促进了国家间的友谊。基里巴斯教育部部长亚历山大·蒂博说：“我相信，在双方共同努力下，中文教育将会发挥巨大的推动作用，推动基中两国人民友好交往。”

南非前总统曼德拉有句名言：“如果你用一个人听得懂的语言跟他交流，他会记在脑子里；如果你用他自己的语言跟他交流，他会记在心里。”以中文为桥，中外文化互通互惠、中外民心相通相亲。

（记者 柴如瑾 通讯员 唐培兰 李建涛）

(责编：李昉、孙竞)