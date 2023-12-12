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校地合作为黑土地注入活力

2023年12月12日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：校地合作为黑土地注入活力

　　 在黑龙江齐齐哈尔市甘南县东阳镇，树莓种植户刘树和倚在自家小院门口，时不时朝着公路的方向张望。不一会儿，一辆冷藏车驶来，停在了他家门口。

　　 “别看这果子不起眼，园子这三亩地一年收益差不多有三万块哩！”刘树和一边往车厢内递送装满树莓的果匣子，一边瞄着计量称上的数字。

　　 “今年80岁啦，上哪儿打工人家都不要。家里几亩地也出不了几个钱。”刘树和说，镇里鼓励大家伙儿种树莓，听说东北农业大学的专家来教技术，等种好了企业还会到家门口来收，这让他心里有了底。

　　 甘南县曾是国家级贫困县，红树莓产业在此落地之前，东阳镇与甘南县其他刚刚脱贫的乡镇一样，当地农村劳动力大多数选择进城务工，留守的多是老幼病残。耕地大面积流转了，仅剩下房前屋后的一点地方，种不来几个钱，荒着还可惜。

　　 2019年以来，东北农业大学与甘南县深度合作，学校选派13个二级学院、41个专家团队，依托甘南县各乡镇资源禀赋与产业发展特点，以“一村一品”“一镇一业”的方式，组建了涵盖特色水果蔬菜种植、高产大豆品种选育、动物健康养殖等在内的11个产业联盟，助力县域经济发展与乡村振兴。

　　 其中，国家寒地小浆果开发利用中心首席专家、园艺园林学院教授霍俊伟担任寒地小浆果产业联盟首席专家，经过反复论证，在东阳镇发展树莓产业。

　　 从无到有。如今，东阳镇树莓种植面积已达1335亩，建成了齐齐哈尔市最大的寒地小浆果示范园区，形成了“树莓种植+收购+加工+出口”全产业链条，年产值近千万元。

　　 “我们一直在思考，如何发展壮大乡村产业。通过与甘南县的深度合作共建，我们希望能从甘南县东发村一个点拓展为全县的乡村振兴。”谈起县校合作的缘起，东北农业大学社会合作与成果转化中心副主任李其林说，他的身份也由脱贫攻坚时的驻村第一书记转为甘南县挂职副县长。

　　 “此次县校深度合作，学校根据县域经济发展存在的实际问题和产业需求，立足县域产业链供应链整体布局，举全校之力，通过共建‘基地+中心+产业联盟’的农业科技推广合作新模式，开展全产业链技术服务。”甘南县委常委、组织部长李大威说。

　　 甘南县是我国重要的食用型向日葵生产基地，拥有东北三省最大的葵花籽加工企业。20世纪末，全县葵花种植面积达80万亩。然而，由于菌核病频发，葵花大量减产甚至绝产，“葵花之乡”的葵花种植面积逐年萎缩。

　　 “在专家的指导下，通过三年的县校合作，试验田的向日葵菌核病发病率已由往年的59.7%平均降低到16.41%。围绕葵花企业市场需求，我们以防病提产为导向进行葵花品种选育，葵花新品种每亩纯收益达到了1500元以上。”甘南县向日葵技术服务中心主任杨丽艳信心满满。

　　 把科技力量真正注入田间地头。2022年，东北农业大学在甘南县示范新品种新技术111个，推广面积近1万亩。

　　 鱼菜共生项目、秸秆粪污探索生物循环发展、盐碱地产能提升、智慧农场建设……科技助力，人才支撑，一项项科技成果落地甘南县。昔日国家级贫困县一跃成为“全国农业科技现代化先行县”和“全国乡村振兴示范县”。

　　 （记者 张士英 见习记者 季雅宁）

(责编：李昉、孙竞)

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