原标题：专业对接产业 课堂衔接职场

“机械节温器阀门的开启只受水温的控制。电子节温器阀门的开启，除了受水温的控制，还可以受电脑直接控制……”在长沙职业技术学院精技楼梅赛德斯—奔驰中国职业教育项目实训中心，该校汽车工程学院教师杨静正在为学生授课。

长沙职业技术学院学生朱德勇在大二时通过层层选拔，成为该项目的第三届学员，在第二届电动卡丁车比赛中，朱德勇和同学利用暑期时间在项目教师的带领下，自己动手制作了人生中的第一台汽车，并且在公司年会期间取得了第二名的成绩。

毕业后，朱德勇就职于长沙车云科教设备有限公司，担任设备维修技师。从业仅4年，他先后获得“长沙百优工匠”、长沙市“五一劳动奖章”等荣誉称号。

“职业教育一定要让专业对接产业，课堂衔接‘职场’。”长沙职业技术学院校长祝磊说，“学校立足长沙装备制造业和区域经济发展需要，结合办学特色和优势专业，牵头组建了长沙产业园区职业教育集团，为园区企业、学校搭建合作服务平台，在专业建设、人才互聘、实习就业、员工培训等方面开展了深度合作。”

同样，坐落在长沙麓谷科技园区的长沙高新技术工程学校，紧密对接园区工程机械产业链，与全球高端制造业龙头企业中联重科开展深度校企合作，实现强强联手。近五年，该校智能制造专业群为园区共培养近2000名技能型人才。

长沙职业技术学院、长沙高新技术工程学校与企业的深度合作，都只是长沙市深化职业教育产教融合的缩影。

长沙市聚焦工程机械、航空航天、机器人等17个高端产业及智能制造、新能源等新兴产业，成立18个职教集团和8个产教联盟，其中全国示范性职教集团6个、湖南省示范性职教集团7个。

“长沙市坚持把深化产教融合作为职业教育高质量发展的关键之举，通过建平台、抓合作、增效益、强保障等途径，推动教育链、人才链与产业链有机衔接，职业教育对全市经济社会发展的贡献不断提升。”长沙市教育局职业教育与成人教育处处长胡平说。

（记者 龙军 禹爱华 通讯员 杨炼 ）

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