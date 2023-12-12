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传承非遗技艺 培养创新人才

——苏州城市学院以校地融合促文化创新

2023年12月12日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：传承非遗技艺 培养创新人才

　　 “同学们，现在我们进行平缂技法的学习……”日前，一堂生动的“苏州非遗缂丝织造艺术虚拟仿真实验”课在苏州城市学院虚拟仿真教学实验中心进行。台下，30多名学生聚精会神，根据电脑屏幕上的按键指引，一步步完成缂丝创作元素提取、画稿设计、工艺分析，沉浸式学习缂丝织造工艺。

　　 缂丝是我国一种传统的手工编织技艺，由于工艺繁复、耗时费工，被认为是中国丝绸工艺的最高技艺。

　　 苏州城市学院设计与艺术学院副院长、项目负责人刘咏清说，该校组建教学团队，利用新一代虚拟仿真技术，将线下织造技术搬到线上，开发非遗缂丝艺术虚拟仿真课程，有效解决了缂丝技艺学习烦琐枯燥、耗时长、操作不可逆的问题。

　　 “不出校门就能沉浸式学习缂丝织造工艺，还可以按照自己设置的参数定制‘专属’织造机，感觉很棒！”2022级产品设计专业学生戚明升告诉记者。

　　 苏州城市学院不仅坚持守正创新，以数字赋能非物质文化遗产传承，还加强专兼结合，构建苏州特色艺术人才培养体系。

　　 近日，苏州城市学院附属苏州评弹学校、苏州城市学院附属苏州市艺术学校揭牌成立，与此同时，苏州市评弹人才培养联合体和苏州市昆曲人才培养联合体正式成立，国家一级演员、评弹表演艺术家盛小云等8位专家被聘任为苏州城市学院兼职教授。学校、剧团、馆院、企业等多家单位将以高校为枢纽，构建具有苏州特色的艺术人才培养体系。

　　 苏州城市学院党委副书记、校长赵志宏介绍，学校将地域优秀文化与立德树人、人才培养、服务社会、文化传承紧密结合，在地域文化研究、文化传承创新人才培养方面进行了积极实践与探索。

　　 关于学校未来发展，苏州城市学院党委书记芮国强表示：“我校将持续优化提炼校政企合作办学模式，统筹‘物’的保护、‘艺’的传承、‘人’的培养，让传统文化不仅在物质形式上传承好，更在心里传承好，让中华优秀传统文化在潜移默化中生生不息，为培养高素质人才、服务地方经济社会发展作出新的更大贡献。”

　　 （记者 苏雁 通讯员 徐汝华 祝仁涛）

(责编：李昉、孙竞)

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