原标题：清华简最新研究成果再现战国礼书原貌

入藏于清华大学的战国竹简清华简再出研究成果。12月10日，《清华大学藏战国竹简（拾叁）》成果发布会举行，新一辑整理报告共发布五篇竹书，均为传世文献未见的佚籍，其中两篇礼书是散失的先秦礼书在战国竹书中的首次发现，再现了战国时期礼书的原始面貌。

上述五篇竹书分别为《大夫食礼》《大夫食礼记》《五音图》《乐风》《畏天用身》，为研究先秦时期的礼制、音乐以及思想提供了新的资料。其中最引人瞩目的是《大夫食礼》与《大夫食礼记》两篇礼书。这两篇竹书编连为一卷，分别有竹简51支与14支，前者记载大夫食礼中宾主、傧相的行礼仪节，后者记述行食礼过程中执事者行事的具体礼节，两篇相辅而行。

“简文词句与《仪礼》相类，行礼的节次与《公食大夫礼》最为接近。简文体现了楚地大夫食礼的一些特点，对先秦礼制以及《仪礼》的研究有重要参考价值。”清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽介绍。

此外，新一辑整理报告中还有两篇音乐类文献。其中，《五音图》中央绘有一个五角星，其上角对应宫组音名，其他四角对应商、角、徵、羽各组，按逆时针方向依次分布。五角星图形由“宫—徵”“徵—商”“商—羽”“羽—角”“角—宫”五条连线构成，展示了五音生成的规律，其背后蕴含的思想是“三分损益法”，与《管子》《淮南子》等书记载的五音生成顺序相合。《乐风》分两部分，前一部分记载音律名称，后一部分性质尚难明确。两篇乐书为中国早期乐理体系以及先秦音乐史研究，提供了重要资料。

《畏天用身》是一篇思想类文献，共17支简，内容完整，无缺简，围绕天人关系、发挥人的主观能动性展开论述。简文宣扬人的主体意识，充分展现了战国时代积极进取的精神，为先秦思想史的研究提供了新的文献。

2008年7月，清华大学入藏一批战国竹简，总数约为2500枚，被称为“清华简”，其内容是经史一类珍贵文献。据悉，“清华简”整理报告将总共出版16辑，目前整理工作已进入尾声。研究团队表示，将保证每年一册的出版进度，早日将这批重要材料向社会与学界公布。（记者邓晖）

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