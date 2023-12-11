原标题：“小支点”撬动大产业

“二期锂电池干法隔膜将于本月底投产，预计需要自动化设备操作员、品质检测员130人。”日前，在湖南省娄底市召开的“招商聚才”技能人才订单培养政校企对接会上，当地一家新能源技术公司的人事经理周笋林现场“发榜”，娄底技师学院随即“揭榜”，与该企业签订了人才订单培养合同。

这几年，娄底市遵循产教融合、校企合作的办学规律，科学调整职业教育专业布局，加大职业教育服务产业发展力度。娄底市委书记邹文辉表示：“娄底职业教育不求大而全，但求特而精，贵在让学生学得创业本领，为产业提供人才支撑。”

电子陶瓷产业是娄底市的支柱产业之一。为给电子陶瓷产业培养更多技能人才，湖南人文科技学院、新化县楚怡工业学校，新化县政府、新化县高新区，以及多家骨干陶瓷企业，“政校企”三方携手共建了先进陶瓷现代产业学院。目前，该学院每年可为企业培训员工超3000人。

“通过订单式培养，超过80%的学生选择留在家乡工作，我们的学生也随着双峰农机品牌建设，有了更广阔的发展空间。”双峰县职业中专党委书记、校长谢炳庚告诉记者，学校与当地农机企业建立了长期稳定的校企合作关系，实现了学生培养“既在课堂，又进工厂”。

据了解，娄底市的职教院校共开设了72个校企合作专业，修订了112个专业人才培养方案和526门课程标准，共同开发了156部活页式教材，建设了600余个校内外实习实训基地，每年能够输送8000余名高技能、高素质的毕业生投入当地产业建设。

在娄底市，职业教育也为实现乡村振兴提供了强有力的人才支撑。

“以前村里光有资源，但不懂开发利用，大家日子都过得紧巴巴的。”望着眼前繁盛的200亩古树红茶园，新化县大熊山林场金龙工区党支部副书记陈明亮告诉记者，“现在经过复垦，村里包装开发的野生红茶品牌‘蚩尤贡’每年能带动村民创收1000余万元。”

陈明亮是娄底市首批农村新型经济组织管理专业的毕业生，毕业后返乡担任了村干部。他发挥所学本领，带领乡亲们共同致富，打造“金九黄精”品牌，种植林下黄精1420亩；创办民宿，年接待旅客两万余人，为村民创收500万元，成为村民们交口称赞的“大能人”。

娄底市围绕乡村振兴产业链，构建家庭农场、农机智能制造、农村电商等专业群，开设园艺技术、畜牧兽医等26个涉农专业，实施定向定点服务“十百工程”，培养出了以陈明亮为代表的一大批综合素质高、技能出众的“乡创客”“新农人”。

“职教‘小支点’，可以撬动发展‘大文章’。”娄底市教育局局长刘国良表示，娄底将紧盯产业发展方向和乡村振兴发展需求，持续发力办好一所职业学校，服务一类产业，带动一地经济，富裕一方百姓。

（记者 禹爱华 通讯员 谢春锴）

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