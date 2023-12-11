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“为孩子们的安全尽一份力”

——内蒙古包头多方协作守护校园平安

2023年12月11日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：“为孩子们的安全尽一份力”

　　 11月27日清晨，寒风凛冽，党员护校义警郑伟早早就来到内蒙古包头市东河区公园路小学门口。签到报备、明确岗位、配置标识、检查装备，一番熟练的操作流程后，郑伟正式开始了护校安园工作。“我每天抽出一小时，在校园门口值守巡控、疏导护卫，为孩子们的安全尽一份力。”郑伟笑着说。

　　 “党员护校义警队”是包头市为解决护校安园值守力量拉动难、高峰勤务质效差等问题作出的一项有益探索。“包头发动机关社区党员、学校教职工及学生家长，建成100余支‘党员护校义警队’，根据辖区中小学幼儿园实际，科学布设岗位，实现‘公安+学校+家长+义警’一体化守护模式。”包头市公安局相关负责人表示，“我们还拓宽了‘警校共建’渠道，上门开展校园安全隐患排查，携手进行法治宣传教育，让‘共建引领、先锋履职、协同守护’成为城市平安名片。”

　　 “同学们，毒品的种类有很多，一定要谨慎，不能因好奇而去涉险！”“网上的链接不能随便点，更不要随意相信网络上的陌生人。”日前，东河区公安分局新兴大街派出所的民辅警走进包头市第十中学，为学生们讲授自我保护第一课、交通安全第一课、法治宣传第一课、防范诈骗第一课……学生们听得津津有味，频频点头。

　　 据介绍，东河区先后组建了“护校义警队”40余支，根据辖区中小学幼儿园实际，将“护校义警队”科学分配，全面布设“护学岗”，为校园师生撑好“平安伞”、畅通“上学路”。

　　 每逢上下学时间，派出所巡逻民警和“护校义警队”队员就在校园进出口对校园及周边开展巡防，重点加强校园周边环境安全。“身边这些民警和义警，给了我们满满的安全感。”接送孩子的家长王凯说。

　　 12月4日一早，正值上学高峰时段，包头市第四十中学门口聚集了一群围观的人。“就是一起交通事故，大家不要围观，保持正常秩序！”党员护校义警王来全迅速赶到现场，交通民警组织引导来往车辆行人，与志愿者一同疏散围观群众、护送学生入校。

　　 “在各校园护学岗，民辅警担任指挥员，开展护校安园工作，学校值班老师和保安人员负责装备保管支持、涉校矛盾化解、校园隐患整改工作，党员护校义警负责人员接送引导、现场秩序疏导、异常识别通报等工作，交警负责维护交通秩序，家长志愿者负责辅助开展守护工作。”王来全说。

　　 不仅如此，包头还挑选精干民辅警与党员护校义警组建党员机动巡逻组，高峰时段在校园周边开展值守巡逻工作，确保及时响应、迅速处置。另外，包头公安还充分发挥党员先锋模范作用，带动群防群治工作，广泛吸收治安志愿者投入护校安园，层层织密校园安全防护网。

　　 “如今，包头依托共建协议，一系列像‘党员护校义警队’这样更接地气、更有实效、更暖人心的惠民项目正在有序落地。”包头市委组织部常务副部长董存瑞介绍。

　　 （记者 高 平 王 潇）

(责编：郝孟佳、李昉)

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